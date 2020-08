4 Beautytrends, die im Sommer wirklich tragbar sind

View this post on Instagram

👆🏻NEW Liner Tutorial saved on my highlights ⚡️💙 Makeup on @evarankiin using the @ctilburymakeup Eye Colour Magic collection in Super Blue ✨ . . . #kellydawnmakeup #blueliner #linertutorial #makeuptutorial #eyeliner #blueliner #eye #eyebrows #makeuptutorial #makeup #beauty #glow