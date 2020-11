Sylvie Meis gewährt einen exklusiven Einblick in ihre Beauty-Bag

In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – entführen wir Sie in eine noch schönere Welt. Für uns öffnet Sylvie Meis exklusiv ihre Beauty-Bag und verrät, auf welche Beauty-Produkte sie ganz privat schwört.

Sylvie Meis, 42, ist nicht nur eine wahnsinnig erfolgreiche Moderatorin und Unternehmerin - sie ist vor allem auch eine unheimlich starke und selbstbewusste Frau, die gerne das Beste aus sich selbst herausholt. Im Interview mit GALA verrät sie ihre ganz persönlichen Beauty-Secrets und welche Produkte Teil ihres täglichen Make-ups sind.

Sylvie Meis öffnet ihre Beauty-Bag

In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – geben Sylvie Meis und Nane Meyer, Head of Beauty bei GALA.de, Einblick in ihre Beauty-Bag. Zugegeben: Beide sind echte Beautyjunkies und haben die etwas größere Version einer Kosmetiktasche dabei – eben alles, was Frau für ein tolles Tages-Make-up benötigt.

Bei ihrer Foundation setzt Sylvie auf eine sehr leichte, natürliche Variante, die perfekt zu ihrem Hauttyp passt und der Haut einen leichten Glow verleiht: "Das Make-up sollte immer eine Natürlichkeit haben – auch bei einem Abend-Make-up", so Sylvie.

Natürlichkeit steht im Fokus

Der bereits erwähnte Glow ist ganz besonders essenziell für die Unternehmerin, vor allem die "Face Palette" von Charlotte Tilbury hat es Sylvie angetan: Eine 4-Farbton-Palette mit Bronzer, Rouge und zwei Highlightern. Super praktisch auch für unterwegs, denn mit der Palette lässt sich ein komplettes Make-up zaubern.

Absolutes Must-have sind für Sylvie übrigens auch die richtigen Pinsel, um aufwendiges Contouring perfekt zu verblenden und einen möglichst natürlichen Look zu kreieren. Für ihr Augen-Make-up setzt Sylvie auf natürliche Lidschatten-Töne, die zu ihrer Augenfarbe passen und auf den Lippen favorisiert die 42-Jährige aktuell auch eher natürliche Töne mit einer Extraportion Gloss.

Als Model und Moderatorin arbeitet Sylvie Meis mit talentierten Make-up-Artist wie Serena Goldenbaum zusammen und schnappt so natürlich den ein oder anderen Profi-Tipp auf und lernt neue Produkte kennen: "Ich bin sehr loyal gegenüber meinen Beauty-Favoriten, die ich liebe. Aber durch Serena und Co., die immer das Neueste vom Neuesten haben, probiere ich gerne auch mal etwas ganz anderes aus – auch was Techniken angeht. Ich schaue mir gerne etwas ab und integriere es dann nach und nach in mein Alltags-Make-up".

Witziges Detail über Sylvies Braut-Make-up

Im September heiratete die Moderatorin Künstler Niclas Castello in der Villa Cora in Florenz. Für diesen besonderen Anlass hat sich ihre Make-up-Artistin Serena Goldenbaum etwas ganz besonderes ausgedacht – fernab von Sylvies Routine. Als Mascara wählte Serena nämlich die "Better than Sex"-Mascara von Too Faced.

Wer noch mehr spannende Insidertipps und Beauty-Tricks von Sylvie Meis erfahren möchte, sollte unbedingt reinhören in GLOSSIP – den GALA Beautypodcast.

Quelle: Eigenes Interview

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.