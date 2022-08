Stars ungeschminkt – erkennt ihr sie noch?

Einige Stars zeigen sich auf Social Media-Kanälen gerne ungeschminkt. Manchmal sind sie sogar schwer zu erkennen – so ganz ohne Smokey Eyes und künstliche Wimpern. Wir bewundern sie dafür, die Hüllen fallen zu lassen, denn in keinem Business ist Fake so angesagt wie bei den weltbekannten Promis.

Scharen von Make-up-Artists und Friseuren kümmern sich um ihren Look und darum, dass sie dem medial vorgekaukelten Ideal so nahe wie möglich kommen. Man ist stets auf der Suche nach der perfekten Inszenierung. Pickel? Niemals. Hektische Flecken und Hautrötungen? Doch nicht in Beverly Hills. Strohige Haare? Bei den strahlenden Berühmtheiten gibt es sowas nicht.



Die No-Make-up-Selfies sind genau der Gegentrend, der die Stars so nahbar und sympathisch macht. Hier werden Sommersprossen, Fältchen, Pickel, kurze blonde Wimpern und auch mal fettige Haare offenbart. Genau so, wie wir das auch kennen. Und deshalb gucken wir sie auch so gerne an, die No-Make-up Selfies der Stars.

Gepostetes No-Make-up-Selfie – Nahbarkeitsoffensive der Stars?

Wir sind genau wie ihr – so lautet die Message der Superstars, die sich ungeschminkt den Blicken ihrer Fans ausliefern. Denn nichts macht sympathischer als kleine Schwächen zuzugeben.



Gülcan Kamps überrascht in ihren Instagram-Postings damit, wie natürlich sie wirken kann! Die Sommersprossen von Gywyneth Paltrow und Demi Lovato, kleine Pickelchen von Gigi Hadid, Barbara Schöneberger ohne Make-up beim Friseur oder Alicia Keys, die von Mascara und Lidschatten am liebsten gar nichts mehr wissen möchte: Die Stars offenbaren auf ihren Instagram-Selfies die nackte Wahrheit. Lady Gaga haben wir ungeschminkt zum Beispiel gar nicht erkannt. Wenn die Mascara fehlt, macht das die Promis schon ziemlich unkenntlich. Und auch an Demi Moore würden wir in der Fußgängerzone von Wuppertal eher vorbeigehen.

#nomakeup und trotzdem wunderschön?

Manchmal suchen wir allerdings auch vergeblich nach dem Wow-Effekt. So wie bei Doutzen Kroes zum Beispiel. Das Topmodel sieht auch ohne Schminke einfach makellos schön aus. Und auch bei Alessandra Ambrosio können wir keinerlei Unebenheiten im Hautbild feststellen.



Es sei den Damen gegönnt. Aber auch unter den Promis, die nicht als Model Karriere machten, sind einige dabei, denen wir empfehlen würden, von zu viel Schminke die Finger zu lassen. Echte Naturschönheiten sind das nämlich. Seht selbst, wer das sein könnte – in unserer Fotogalerie der ungeschminkten Stars!

Videoempfehlung: