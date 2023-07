Kaum erhascht ihr einen Blick in den Spiegel, werdet ihr mit dem Unvermeidlichen konfrontiert: Die Wimperntusche ist verschmiert! Besonders im Sommer kann Sonnencreme und Hitze dieses Debakel noch verschlimmern. Damit euch das nie wieder passiert, verraten wir euch fünf ultimative Tipps gegen unerwünschte Mascara-Ränder.

Ein Problem, das viele von uns nicht nur im Sommer haben: Die Mascara stempelt ab. Und das Schlimmste daran ist, dass uns auch niemand darauf hinweist. Also laufen wir den halben Tag mit schwarzen Streifen auf den Augenlidern rum. Na, danke! Damit das nicht mehr passiert, haben wir hier die besten Tipps gegen verschmierte Wimperntusche.

Verschmierte Wimperntusche vorbeugen: 1. Keine Cremeprodukte

Cremelidschatten ist super – er lässt sich einfach auftragen und zaubert tolle Looks. Schade nur, dass Cremeprodukte auf unseren Augenlidern dafür sorgen, dass sich die Mascara schneller abstempelt. Denn damit Kosmetika cremig bleiben, sind sie mit Öl angereichert, in welchem sich die Mascara lösen kann. Wenn die Wimpern so lang sind, dass sie die Lider berühren, kommen sie mit den Lipiden in Berührung – und das Ergebnis kennt ihr ja bereits. Auch reichhaltige Augencremes am Morgen können das Verschmieren begünstigen, ebenso wie Sonnencremes, bei denen die UV-Filter in Öl gelöst sind. Deshalb: Am Tag lieber zu etwas leichteren Texturen greifen und Sonnenpflege auf Ethanol-Basis verwenden.

2. Puder, Puder, Puder!

Puder ist unsere Wunderwaffe, um das Abstempeln der Wimperntusche zu verhindern. Bei öligen Lidern dauert es oftmals nur wenige Stunden, bis die Mascara verschmiert. Der Grund ist erneut: Öl löst Make-up-Produkte – selbst wasserfeste. Deshalb wollen wir das Ölen mit Puder eindämmen. Die beste Haltbarkeit erzielt ihr mit der Baking-Technik: Hier tupft ihr loses Puder großzügig auf und fegt nach ein paar Minuten den Überschuss mit einem Pinsel weg.

Doch Öle befinden sich nicht nur natürlicherweise auf der Haut, sondern auch auf euren Wimpern. Denn die bekommen auch immer etwas von den Cremes ab. Pudert also vorsichtig mit einem Pinsel auch diese gründlich ab. Trockene Wimpern halten übrigens auch den Schwung besser. Apropos Schwung: Wenn ihr schon das Puder zur Hand habt, kann eure Wimpernzange auch etwas davon vertragen.

Tipp: Wenn ihr zwei Schichten Mascara auftragt, dann pudert direkt nach der ersten Lage (wenn sie noch feucht ist) eure Wimpern erneut ab. Das könnt ihr mit einem Augenbrauenbürstchen oder einem kleinen Fächerpinsel machen.

3. Prime it

Lidschattenprimer können dabei helfen, dass die Mascara nicht abstempelt. Auch, wenn das wieder ein Extra-Schritt ist, solltet ihr euch die 20 Sekunden nehmen und eure Augenlider damit abmattieren. Denn ein Primer sorgt nicht nur dafür, dass der Lidschatten nicht in die Falten rutscht, er bewahrt euch auch vor schwarzen Mascara-Rändern.

4. Wasserfeste Wimperntusche

Apropros waterproof: Eine wasserfeste Wimperntusche stempelt im besten Fall gar nicht ab. Es sei denn, eure Augenlider ölen stark nach (wie ihr das verhindert, wisst ihr ja jetzt). Vor allem im Sommer, wenn es draußen besonders heiß ist, ist wasserfeste Wimperntusche ein wahrer Lebensretter. Mittlerweile gibt es sogar Top Coats, die jede normale Mascara wasserfest machen. Nur für den Fall, dass es eure Lieblingsmascara nicht in waterproof gibt.