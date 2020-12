Diese Looks gelingen dir in unter fünf Minuten

Keine Zeit für ein aufwendiges Make-up? Diese drei Looks gelingen einem ruckzuck. Und das Beste daran: Es sieht so aus, als hättest du dafür viel mehr Zeit vor dem Spiegel verbracht.

Während man sich beim Alltags-Make-up oft eher zurückhält, darf es zu feierlichen Anlässen ruhig etwas extravaganter ausfallen. Doch dies muss nicht gleich bedeuten, dass du zwei Stunden vor der Bescherung mit Glitzer-Lidschatten, Eyeliner und Lippenstiften hantieren musst.

Für diese drei Looks brauchst du höchstens fünf Minuten. Trotzdem machen sie ordentlich was her, ohne übertrieben zu wirken. Was uns jedoch an den Looks am besten gefällt? Mit der gewonnen Zeit kann man sich voll und ganz aufs Plätzchen-Naschen konzentrieren.