von Sabine Rodenbäck und Simone Kalus Zu Karneval sind wieder die Jecken los! Dabei dreht sich nicht nur alles um die Kostüme, sondern auch um das passende Make-up. Wir haben die besten Ideen, wie ihr euch an Fasching schminken könnt.

Das wichtigste an Fasching sind die Karnevalskostüme. Doch ein Kostüm wird erst durch das Make-up vollendet. Ob glamourös, sexy, lustig oder gruselig wie an Halloween – wir haben coole Make-up-Ideen und Schminktipps für euch gesammelt und erklären euch, wie ihr euch zu Fasching schminken könnt.

Ihr wollt euch zu Fasching schminken? Das braucht ihr fürs Make-up:

Schminktipps zu Karneval – so erkennt euch kein Jeck

Verkleiden ist die Königsdisziplin beim Fasching und Karneval. Alle Jahre wieder braucht selbst der absolute Vollblutkarnevalist ein paar Anregungen für Kostüme und Faschingsschminke. Wir haben ein paar Schminkanleitungen für euch gesammelt.

1. Schminkanleitung: Der Clown

Der Clown geht immer. Mann oder Frau, die Schminkvorlage kann praktischerweise identisch gehalten werden. Wichtig ist die weiße Theaterschminke, die Mund und Auge umrahmt. Für exakte schwarze Umrandungen könnt ihr einen Eyeliner nehmen, der hält länger als schwarzer Kajal und ist exakter aufzutragen als schwarze Schminke mit Pinsel. Rote Nase, rote Wangen, lange gemalte Wimpern – fertig ist der Karnevalsklassiker.

2. Schminkanleitung: Der mystische Drache (für Profis)

Wer an Karneval mehr vor hat, kann als mystischer Drache auf Bützchenfang gehen. Dafür muss man sich allerdings rechtzeitig um einen Termin im Airbrush-Make-up-Studio bemühen. Ansonsten könnt ihr auch mit einer Schablone und Airbrushtechnik (für die Drachenhaut) bzw. Pinsel versuchen, die Schminkanleitung zu verwirklichen. Unsere DIY-Lösung: Die Partie rund ums Auge lässt sich auch im heimischen Bad umsetzen, wer mit weniger Perfektionismus leben kann, zeichnet mit einem Eyeliner Umrandungen im Muster der Drachenhaut und malt die mit Metallicfarben aus oder nimmt eine Netzstrumpfhose zur Hilfe.

3. Schminkanleitung: Die Giraffe

Tierfreunde aufgepasst, dieses Make-up zu Karneval ist super einfach umzusetzen und sieht trotzdem richtig gut aus. Ihr braucht: Lidschatten in Brauntönen, einen Contouringstift (für die Wangen), einen dunkelroten oder braunen Lippenstiftund braune Schminkfarbe. Den richtigen Glow bekommt ihr mit Bronzing Powder. Wer's dramatisch mag, kann einzelne Wimpernelemente am unteren Wimpernkranz ankleben.

4. Schminkanleitung: Bambi

An Karneval ebenfalls leicht nachzumachen: die Verkleidung als scheues Reh. Als Kostüm könnt ihr braune Klamotten aus dem Schrank ziehen, gerne kombiniert mit Fake Fur, auf den Kopf ein Haarband oder einen Haarreifen mit Rehöhrchen setzen – ergänzt mit ein paar Zweigen aus dem Garten. Wichtig bei diesem Look: Schnappt euch ein Glätteisen und zieht einzelne Haarsträhnen durch – währenddessen das Glätteisen drehen. So entstehen entspannte Locken. Sonst braucht ihr nur noch Faschingsschminke in Weiß und Braun und Eyeliner.

Schminkanleitung für Anfänger:innen, die sich zu Fasching stylish schminken wollen

So erkennt dich allerdings jeder (Nüchterne) sofort – aber mit diesem Make-up hast du die Gewissheit, auch im wahnsinnigsten Getümmel noch hübsch auszusehen. Rot und Grün auf Lippen und Augenbrauen, ansonsten reichlich Goldstaub und kräftig getuschte Wimpern.

Fasching: Schminken für Kinder

Spiderman oder Maus? Elsa oder Löwe? Für Kinder aller Altersstufen haben wir süße Ideen: Kinderschminken mit einfachen Vorlagen.

Hier haben wir noch mehr Ideen, wie ihr die Deko für Karneval selber machen könnt, Faschingsrezepte und Anleitungen, wie ihr euer Faschingskostüm selber nähen könnt.

