17. Mai 2023

Matcha-Nails: Jetzt passt unsere Maniküre zum beliebten Heißgetränk

Der gemahlene grüne Tee aus Japan kommt jetzt auf unsere Nägel — keine Sorge, dafür schlagen wir das Pulver nicht erst mühsam mit dem Matcha-Besen auf. Es geht vielmehr um die Farbe unserer Nägel, die sich jetzt dem liebsten Matcha-Latte aus dem kleinen Lieblingscafé anpasst. Dabei wirkt das zarte, blasse Grün beruhigend und frisch — passt vor allem im Frühling und Sommer zu leichtem Leinen und luftiger Baumwolle. Die Gute-Laune-Maniküre kommt dabei in verschiedenen Designs. Ob verspielt in French, mit kleinen Punkten oder in einer Farbe. Erlaubt ist, was gefällt!

So einfach bekommen wir den Matcha-Trend auf die Nägel: Um den Naturnagel vor dem bloßen Pigment zu schützen, wird zunächst ein farbloser Unterlack aufgetragen. Da der grüne Tee in seinen Nuancen variiert; mal ist er kräftiger, mal dezenter; kann sich auch bei der Farbwahl des Nagellacks ausgetobt werden. So können alle oder einzelne Nägel in softem Pastell- oder satterem Paradiesgrün lackiert werden. Tipp: Zwei Schichten erhöhen nicht nur die Haltbarkeit, sondern lassen das Finish auch noch strahlender aussehen. Ein Überlack fixiert den Look und schützt vor dem Absplittern. Et voilà: Nun fehlt nur noch das Heißgetränk!

16. Mai 2023

Rouge abklopfen? Weshalb ein anderer Beauty-Trick die perfekte Lösung ist

Abgepudert wird gerne alles, aber auf keinen Fall das Produkt vor dem Auftragen. Wer kennt es nicht: Die Wangen sollen in ein zartes Apricot oder Rosé getaucht werden; mit dem Einführen des Pinsels in das Rouge passiert dann die Misere: Man hat zu viel Produkt erwischt, das nun auf einem Papiertaschentuch abgeklopft wird. Doch, das verschwendet nicht nur das Blush, sondern lässt die Wangen auch nicht so intensiv und ebenmäßig aussehen, wie gewünscht. Ein Trick auf TikTok zeigt jetzt, wie wir Produkt sparen und unsere Wangen trotzdem schön rosig bekommen.

Einklopfen statt abklopfen lautet die Devise! Der Pinsel wird nach dem Eintauchen in die Farbe, mit dem Stab nach unten, leicht auf den Tisch gehauen. So setzt sich das Pigment über die einzelnen Pinselhärchen fest und sammelt sich nicht geballt an der Spitze des Pinsels. Der Auftrag erfolgt so satter, ohne künstliche Flecken zu erzeugen. Natürlich lässt sich der geniale Trick auch auf die Verwendung von anderen Produkten übertragen: Bronzer, Lidschatten und andere Puderprodukte verteilen sich mit diesem Hack besser im Pinsel und schlussendlich feiner auf unseren Gesichtern.

15. Mai 2023

Kein Händchen für Lidschatten? Das ist eure glamouröse Lösung!

Immer dieses auftragen – blenden – nachtragen und dann wieder verblenden von Lidschatten. Das kostet aber auch Zeit und Nerv! Beides ist gerne mal Mangelware. Wenn ihr trotzdem nicht auf ein glamouröses Augen-Make-up verzichten wollt, lohnt sich ein Blick auf den Eurovision Song Contest – genauer gesagt auf die Sängerin Conchita Wurst. Die ehemalige Siegerin ist nämlich auch nach Liverpool gereist und begeistert ihre Fans mit unvergleichbaren Outfits, ebenso wie Beauty-Looks. Einer von ihnen hat es uns ganz besonders angetan: Perlen verschiedener Größen versammeln sich ästhetisch sich auf dem Gesicht der Österreicherin. Was so vielleicht nicht ganz alltagstauglich ist, geht auch anders.

Zum Beispiel angeordnet in einem Halbkreis oberhalb der Lidfalte. Wenn ihr mit einem kleinen Pinsel etwas durchsichtigen Wimpernkleber an die gewünschte Stelle auftragt und anschließend die halbierte Perle mithilfe einer Pinzette auf die klebrige Stelle setzt, gelingt es euch am besten. Wenn ihr einen noch reduzierteren Look bevorzugt, könnt ihr auch nur im Augeninnenwinkel und z.B. im Augenbrauenbogen eine Perle platzieren. Auch in der Mitte des unteren Wimpernkranzes kann der Hingucker schmeichelhaft aussehen. Ganz egal für welche Anordnung ihr euch entscheidet: Ein Mal geübt funktioniert das Anbringen super schnell, verlangt euch keine Lidschatten-Fähigkeiten ab und beschert euch einen echten Wow-Moment.

