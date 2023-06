von Linda Shllaku Zarte Korallentöne, funkelnde Nuancen in Türkis und Blau: Was nach Urlaub am Meer klingt, erobert jetzt das Beauty-Segment. Unser Make-up tragen wir diese Saison nämlich in allen Facetten des Ozeans.

Leuchtende Korallen, putzige Seesterne, zart-schimmernde Fische ... und Meerjungfrauen! Wir tauchen ab, denn die Meeresästhetik, ob fiktiv oder real, begeistert in der Beauty-Welt mit all ihren Facetten. Ganz gleich, ob rosiger Lidschatten, der an süße Anemonen erinnert, oder der metallisch-anmutende Liner, der wie die Flossen von Meeresbewohnern aussieht: Unser Make-up ist jetzt inspiriert vom Meer.

1. Mermaidcore: Blauer Underliner

Lust, kreativ zu werden? Die Farbe Blau ist wie gemacht dafür, um sich an den Augen auszutoben. Während der klassische Lidstrich mittlerweile schon oft in Blau gelebt wird, bleibt der Underliner eher Schwarz. Dabei ist die blaue Wasserlinie nicht mit den 2000er Jahren zu Grabe getragen worden! Ein Kajal in Marine-, Himmel- oder Kobaltblau öffnet das Auge. Vor allem an braunen Augen erhält der farbige Liner die Bühne, die ihm zusteht. Die Theorie basiert auf der Farblehre. So ist Blau die Komplementärfarbe zu Orange, welches stark abgedunkelt, zu Braun wird. Tipp: Ein weißer Liner, noch vor dem Blau aufgetragen, intensiviert die Farbe und damit zusätzlich den Blick. Mutige probieren sich an einem Cut-Crease.

2. Lippenstift in Koralle

Lebendigkeit und Energie! Die Farbe Koralle ist eine Mischung aus warmem Rosa und einem Hauch von Orange und wirkt gerade deshalb zart als auch frisch. Während die Nuance helleren Hauttönen Esprit verleiht, profitieren dunklere Hauttypen von der Farbe, da sie sie intensiviert. Wer seine natürliche Hautfarbe oder seine Sommerbräune optisch hervorheben möchte, ist mit der leichten Nuance also gut beraten. Wer dem Lippenton mehr Leuchtkraft verleihen möchte, rahmt seine Lippenkontur mit einem etwas transparenteren Konturenstift. Die fast unsichtbaren Formeln verhindern, dass das Produkt in die Lippenfältchen verläuft und heben das Lippenherz ohne prominenten Lipliner hervor.

3. Perlen auf den Augen

"Face Embellishment", zu deutsch "Gesichtsverschönerung" ist vor allem in Rahmen von Festivals ein Begriff. Romantische Perlen und funkelnde Dekosteine werden mit etwas Kleber auf das Gesicht gebracht. Doch, fern ab von Musik und Wüste sind die kleinen Accessoires auch in der Unterwasser-Thematik angekommen — immerhin erinnern sie direkt an das Innere einer Muschel. Künstlich, mit etwas Kleber an die Augenlider drapiert, erhält der Look einen Touch von Arielle! Tipp zum Befestigen: Mit einem Wattestäbchen etwas Wimpernkleber auf die Stelle im Gesicht bringen, die mit der Perle besetzt werden soll. Eine Pinzette hilft beim präzisen Auftragen.