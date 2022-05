Nichts rundet einen Red-Carpet-Look so gut ab wie die perfekte Maniküre. Und auch für die Met Gala 2022 lackierten, feilten, verlängerten und klebten die Stars und Sternchen im Vorfeld fleißig.

Die Met Gala liefert und Jahr für Jahr die extravagantesten Fashion- und Beauty-Inspirationen. In diesem Jahr schritten die Promis unter dem Motto "Gilded Glamour" über die Stufen des Metropolitan Museum of Art. Doch unser Blick blieb nicht nur bei den Outfits, Frisuren und Make-ups hängen. Auch die Nägel der Promidamen und -herren bekamen ihre wohl verdiente Aufmerksamkeit. Von alltagstauglich bis waffenscheinpflichtig – wir haben die schönsten Nagel-Trends vom roten Teppich.

Ganz in Weiß

Der beliebteste Nageltrend der Met Gala 2022 kommt für ein so pompöses Event eher unerwartet. Denn während bei den Kleidern Vollgas gegeben wurde, hielten sich viele Promis in Sachen Nägel eher bedeckt. Weiße Nageldesigns konnten wir noch und nöcher erspähen. Ob lang oder kurz, im natürlichen French-Look oder mit Designs, die an einen Tippex-Stift erinnerten: Weiße Nägel regierten den roten Teppich.

Emma Chamberlain in Louis Vuitton. © Getty Images

Fake It Til You Make It

Wer die Met Gala besucht, hat einen ganz schön stressigen Tag. Da kommt dieses Nageldesign gerade richtig: Es ist nämlich genauso stylisch wie praktisch. BlakeLively, Janelle Monae oder auch Lilly James begeisterten mit Nägeln, die perfekt auf ihre Kleider angepasst waren. Stundenlang still sitzen mussten sie dafür jedoch nicht. Wie Nail-Artistin Elle Gerstein berichtet, bereitete sie Blakes aufwendige Nägel bereits Tage vorher vor und hatte so Zeit, sich kreativ so richtig auszutoben. Am großen Tag mussten die Nägel dann nur noch angepasst und aufgeklebt werden. Perfekt für einen schnellen Wow-Effekt!

MANicure

Doch nicht nur die Frauen überzeugten mit perfekt gestylten Nägeln. In diesem Jahr gab es mehr und mehr Männer, die sich für farbigen Nagellack entschieden. So erschien ShawnMendes zum Beispiel mit dunkelblauen Nägeln und Glitzersteinen. Und auch Joe Jonas unterstrich sein Outfit mit schwarz-goldenen Glamour-Nails.

All In

Wenn es um dramatische und auffällige Momente auf dem Red Carpet geht, ist auf Sängerin Lizzo definitiv Verlass. Die erschien nämlich nicht nur mit einem extravaganten Outfit von ThomBrowne und Querflöte (ja, ihr lest richtig), sondern mit dramatischen Fingernägeln, die sie sicherlich auch als Korkenzieher verwenden könnte. Ob diese im Laufe des Abends zum Einsatz kamen? Ihren Tischnachbar:innen wäre das sicherlich gelegen gekommen.