Beauty-Hack Mit diesem Make-up-Trick wirken deine Lippen sofort voller

Du hast dir schon immer vollere Lippen gewünscht? Dann haben wir hier den ultimativen Make-up-Trick für dich, mit dem du dir voluminöse Lippen einfach schminken kannst.

Wie kommt es, dass Influencer:innen auf Instagram oder TikTok immer pralle, volle Lippen haben? Klar, viele von ihnen lasse sich ihre Lippen mit Fillern unterspritzen – das sieht manchmal toll aus, dann und wann ist es aber zu viel des Guten. Schnell sehen "gemachte" Lippen übertrieben aus. Das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb viele davor zurückschrecken, sich die Lippen mit Fillern bearbeiten zu lassen.

Zum Glück gibt es auch eine Methode, mit der du dir ganz ohne Pieks und Unterspritzungen die Lippen optisch vergrößern kannst. Das sogenannte "Lip Ovaling" ist ein Make-up-Trick, den du unbedingt einmal ausprobieren solltest. Wir erklären es dir Schritt für Schritt:

So funktioniert es:

1. Schritt

Zunächst markierst du mit einem Lipliner die Mitte der Oberlippe, den sogenannten Amorbogen. Auch den Rand der Unterlippe zeichnest du in der Mitte nach. Anschließend verbindest du die Punkte (Mitte der Ober- und Unterlippe) durch einen runden Kreis. Das sieht aus, als würdest du dir auf deine Lippen einen Kussmund malen.

2. Schritt

Anschließend führst du die Linie des Lipliners oben und unten von den Randpunkten des Kreises in die Mundwinkel weiter, bis die Lippen komplett umrandet sind.

3. Schritt

Dann verblendest du die Konturen der Lippen mit einem Wattestäbchen oder mit den Fingern und füllst die Lippen im Inneren mit einem Lippenstift auf, der eine Nuance heller ist als der Lipliner. Dass der Stift heller ist als der Lipliner, ist wichtig, denn nur dann kann ein Effekt erzielt werden, der die Lippen voller erscheinen lässt. Generell lassen dunklere Lippenstift-Töne die Lippen eher schmaler wirken.

4. Schritt

Nun gib ein wenig Lipgloss auf die Mitte der Lippen. So kann hier in der Lippenmitte das Licht stärker reflektiert werden, was ihnen mehr optisches Volumen gibt. Hast du keinen Lipgloss zur Hand, kann hier auch ein wenig Vaseline oder ein Tupfer Highlighter helfen.

Fertig sind die Lippen mit ein wenig Extra-Volumen!