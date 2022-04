Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Dieser BH-Trick ist perfekt für einen tiefen Rückausschnitt +++ Der Beauty-Trend Aloe-Vera-Saft geht auf TikTok durch die Decke.

14. April 2022

BH-Trick für einen tiefen Rückenausschnitt

Ein schöner Rücken kann entzücken – doof nur, dass die BH-Träger bei einem größeren Rückenausschnitt häufig sichtbar sind. Wir zeigen euch einen einfachen BH-Hack, der sich ideal für Kleider oder Oberteile mit großem Rückenausschnitt eignet.

Dafür braucht ihr lediglich einen BH mit abnehmbaren Trägern. Die Träger werden vom hinteren Teil des BHs gelöst, über die Schultern gelegt und dann unter den Armen hergezogen. Die beiden Enden werden danach einfach unterhalb der Brust miteinander verhakt und voilà. Im Gegensatz zu einem trägerlosen BH hat man durch die Träger einen besseren Halt.

13. April 2022

Aloe-Vera-Saft zum Trinken – das kann das Beauty-Elixir

Auf der Social-Media-Plattform TikTok geht ein Trend gerade durch die Decke; die Rede ist von Aloe-Vera-Saft. Von der Heilpflanze haben wohl einige bereits gehört. Besonders aus Cremes, wie After-Sun-Lotions, kennen und schätzen wir sie für ihre beruhigende und entzündungshemmende Wirkung. Warum wir das Wundermittel jetzt aber nicht nur auf unsere Haut schmieren, sondern auch trinken, hat gleich mehrere gute Gründe.

Der zähflüssige Saft der Aloe Vera wird aus den dicken Blättern der Pflanze gewonnen. In reiner Form enthält er viele Nährstoffe wie die Vitamine B, C, E, Folsäure und geringe Mengen an Kupfer, Selen, Magnesium, Kalium und Zink, die das Immunsystem stärken. Zudem unterstützt er die Darmflora. Die Aloe Vera ist nämlich reich an wichtigen Verdauungsenzymen, die den Abbau von Zucker und Fetten positiv beeinflussen.

Besonders Beauty-Influncerinnen schwören auf den Wundersaft, wenn es um einen strahlenden Teint geht. Denn er spendet von innen heraus Feuchtigkeit, regt die Kollagenproduktion an und verbessert die Elastizität der Haut. Dem Extra-Glow steht also nichts mehr im Weg!

12. April 2022

Charlotte Tilbury veröffentlicht Kollektion zum Thronjubiläum der Queen

70 Jahre auf dem britischen Thron – Queen Elizabeth, 95, muss gefeiert werden. Wie die Beauty-Bekanntheit Charlotte Tilbury nun via Instagram bekannt gibt, ist ihr Label offizieller Beauty-Partner des Jubiläums. Was genau heißt das? Es wird eine spezielle Kollektion namens "Charlotte Tilbury Platinum Jubilee Kollektion" geben. Damit möchte sie "Tribut zollen und die unglaublichen siebzig Jahre der Queen als globale Ikone feiern", so schreibt sie auf ihrem Instagram-Account.

Die weltweit beliebte Kosmetikmarke wird das historische Event mit den beliebtesten Produkten des Labels feiern. Unter anderem wird die preisgekrönte "Charlotte's Magic Cream Feuchtigkeitscreme" und eine legendäre "Lippenstift-Bibliothek" enthalten sein. Zudem wird es eine limitierte "Charlotte Tilbury Platinum Jubilee Make-up Bag" aus Samt geben, so schreibt "Hello". Viel mehr ist noch nicht bekannt, die Make-up-Artistin verspricht auf ihrem Account aber, dass in den nächsten Wochen mehr Informationen über die spezielle Kollektion kommen werden.

11. April. 2022

Mit diesem Föhntrick sind platte Haare passé

Deine Haare hängen schlaff herunter oder liegen dauerhaft eng an der Kopfhaut an? Von einer wallenden Mähne wagst du schon gar nicht mehr zu träumen? Dann dürfte dieser Hack dir gefallen. Er verleiht Volumen im Handumdrehen, Spaghetti-Haare sind passé. Du brauchst keine mega dicken Haare für deine Traum-Frisur, sondern lediglich einen Föhn und eine Bürste.

Und so funktioniert der Föhntrick für Extra-Volumen: Setze deine Bürste am Scheitel an, bürste zuerst einige Zentimeter Richtung Spitzen und dann in die entgegengesetzte Richtung sodass sich deine Haare am Ansatz etwas nach oben schieben. Halte die gelifteten Strähnen mit der Bürste fest und föhne fünf bis acht Sekunden mit heißer Luft. Danach drei bis fünf Sekunden mit kalter Luft, um die Haare zu fixieren. Fertig ist dein Volumen-Look!