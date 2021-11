"Every Day Is A Second Chance"

"Every Day Is A Second Chance" 'ba&sh' designt T-Shirt mit wichtiger Botschaft

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: 'ba&sh' designt T-Shirt für einen guten Zweck +++ Liquid Hair – der Trend, den jetzt alle lieben.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

23. November 2021

Vom 19.11.-25.11 erhältlich: 'ba&sh' verkauft T-Shirts zum Schutz von Frauen und Kindern

Shoppen und dabei noch etwas Gutes tun? Das könnt ihr noch bis zum 25.11.2021 bei der Marke 'ba&sh'. Das bunt designte T-Shirt mit der Aufschrift "Every Day Is A Second Chance" ist in Zusammenarbeit mit der Fondation des Hôpitaux und dem Women & Children Safe Institute entstanden und soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern setzen. Die T-Shirts, die extra für Frauen und Kinder designt wurden, kosten rund 50 Euro.

Der Erlös aus dem Verkauf der Kinder-T-Shirts geht zu 100 Prozent an die Fondation des Hôpitaux, der Verkaufserlös der T-Shirts für die Frauen an das Women & Children Safe Institute. Noch nie haben wir einen Artikel so schnell in den Warenkorb gepackt, denn das Shirt sieht nicht nur super aus, es kann auch das Leben eines Opfers zum Positiven verändern.

22. November 2021

Liquid Hair – das steckt hinter dem angesagten Trend

Ultra smooth und ultra seidig: Liquid Hair heißt der Haartrend, den Promis wie Kim Kardashian und tausende Influencer aktuell tragen. Was den Trend ausmacht? Das Haar ist glatt, unfassbar glänzend und bewegt sich beinahe wie Wasser. Daher auch der Name.

Leider brauchen wir nicht nur eine gutes Shampoo, um unser Haar so glatt und geschmeidig zu bekommen. Ein Keratin-Treatment vom Friseur kann das allerdings. Es sorgt dafür, dass die Haare weniger frizzy sind und sich viel schneller föhnen lassen. Man kann das Treatment sogar bei Locken anwenden, damit diese mehr Glanz haben. Meistens soll das Haar durch das Treatment aber glatt werden. Das Ganze hält dann etwa zwölf Wochen lang.

Mittlerweile gibt es auch Produkte für Zuhause, um das glossy und glatte Finish nachzustylen – zumindest für ein paar Tage, zum Beispiel das Color Wow "Dream Coat Supernatural Spray" oder das "Tsuyu Sleek Blow Dry Oil" von Shu Uemura. Solche Produkte werden in der Regel durch Hitze aktiviert und verleihen dem Haar ultimativen Glanz.

