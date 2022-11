Mocha-Nails Der Nagellack-Trend der Stars

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mocha-Nails verdrehen uns im Winter den Kopf.

14. November 2022

Eine Nagellackfarbe dominiert aktuell die Beauty-Welt

Hailey Bieber hat mit ihren Glazed Brown Nails schon gezeigt, dass wenn es einen Farbton gibt, der aktuell bei der Maniküre besonders beliebt ist, dann ist es die Farbe Braun. Und nicht irgendein Braunton, sondern der milchig warme Mocha-Ton. Jennifer Lopez trägt ihn und auch auf den sozialen Medien ist die zart braune Nagellackfarbe nicht mehr zu übersehen.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei den Mocha-Nails um einen Farbton, der an warmen Kaffee mit Milch und einem Schuss Schokolade erinnert – kein Wunder also, dass wir nur Gutes mit der Nail-Art assoziieren. Wichtig ist beim Kauf darauf zu achten, dass die Farbe einen leichten grauen Schleier hat und nicht zu braun oder beige ist. Wem die eintönige Maniküre zu langweilig ist und farblich etwas variieren möchte, kann auch verschiedene Braun- und Beige-Töne miteinander kombinieren. Viel Spaß!

