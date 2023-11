Dieser praktische Adventskalender von Kölln ist zu 100 Prozent wiederverwendbar. Die kleinen Baumwollsäckchen darin sind mit veganen und nachhaltigen Produkten wie Haferprodukten, Choviva-Talern, Blaek-Kaffee sowie Geschenken aus der Kollektion des Herstellers bestückt. Fünf der Säckchen enthalten außerdem eine 5 Euro Spenden-Karte an die Deutsche Welthungerhilfe e.V., mit denen pro verkauftem Sack 25 Euro an ein Schulprojekt in Burundi fließen. Der Kölln Adventskalender #givewithoats kostet 99 Euro und ist im Online-Shop erhältlich. Mehr