Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Diese neue "Louis Vuitton x Yayoi Kusama"-Kollektion trägt jetzt jedes It-Girl +++ Video-Trend zeigt, dass natürliche Hautstrukturen ganz normal sind.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

23. Dezember 2022

Dieses It-Piece sollten wir uns für 2023 merken

Eine Tasche sehen wir im Moment überall – wird sie wohl das It-Piece in 2023? Die gepunktete Capucines-Tasche von Louis Vuitton ist in Zusammenarbeit mit der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama entstanden. Die komplette Kollektion wird es erst im Januar 2023 geben – doch einige It-Girls dürfen die bunten Pieces schon jetzt ausführen. Für Modeikone Chiara Ferragni ist die Tasche ein echter Hingucker. Unter ihrem Instagram-Post schreibt sie: "Today I'm wearing the cutest polka dot @louisvuitton Capucines bag from their new collection with artist Yayoi Kusama"

Auch Promis wie Miranda Kerr posieren auf Instagram stolz mit der neuen Tasche.Aber das war's noch nicht: Sogar Königin Rania trägt sie. Wir sind uns sicher, dass wir diese Kollektion auch noch 2023 an vielen weiteren Händen sehen werden!

21. Dezember 2022

Internet-Trend setzt auf mehr Authentizität

Normalerweise propagieren Inhalte auf Social Media Perfektion und Makellosigkeit. Ein neuer Video-Trend auf Instagram und TikTok beweist jetzt aber das Gegenteil. Nutzer:innen zeigen, dass ihre Haut unter ihrem Make-up in unterschiedlichem Licht verschieden aussehen kann. Im gut ausgeleuchteten Licht scheint das Gesicht porenfrei – sobald sich die Lichtverhältnisse ändern, kommt eine normale Hautstruktur zum Vorschein.

Die Kommentare zeigen: Dieser Trend kommt gut an! Für vieler Nutzer:innen ist es erfrischend, mehr Authentizität zu Gesicht zu bekommen. Die Videos zeigen, wie normal es ist, dass Haut nicht immer glatt und makellos ist. Wir freuen uns in jedem Fall über ein bisschen mehr Realität in den sozialen Netzwerken!

20. Dezember 2022

Purelei x Emily in Paris: Diese Schmuckstücke sind nicht nur etwas für Serien-Fans

Die dritte Staffel Emily in Paris steht in den Startlöchern! Ab dem 23. verwöhnen uns Lily Collins und Co. wieder mit Drama, Spaß und ganz schön stylischen Looks. Wer den Style von Emily in Paris auch zu Hause tragen möchte, hat nun Glück! Das beliebte Schmucklabel Purelei hat nämlich eine eigene Kollektion, inspiriert von der Netflix-Show entworfen. Von angesagten Pieces mit Perlen bis hin zu verspielten Teilen mit Eiffelturm-Motiv – bei der Kollektion werden nicht nur Paris-Fans fündig. Die Kollektion ist ab jetzt online erhältlich.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.