Motocross-Jacket: Der neueste Trend der Französinnen überrascht

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

27. Oktober 2022

Racer-Jacket: Der neueste Trend der französischen It-Girls überrascht

Verspielt, feminin und edel – so beschreiben viele den klassischen Stil der Französinnen. Der neueste Trend, an dem unter anderem das französische It-Girl Camille Charriere Gefallen gefunden hat, tanzt hier definitiv aus der Reihe. Denn die Motocross-Jacke ist wieder angesagt. Dabei handelt es sich um enganliegende Lederjacken mit sportlichen Motiven und Blockstreifen. Anders als bei klassischen Biker-Jacken setzen wir hier auf eine enganliegende Silhouetten und etwas Farbe – typisch 90er-Jahre eben. Doch nicht nur Camille ist Fan der angesagten Racer-Jacke. Auch Stil-Ikonen wie Hailey Bieber und Bella Hadid scheinen unter die Motocross-Liebhaberinnen gegangen zu sein.

26. Oktober 2022

Herzogin Meghan im natürlichen Wohlfühl-Look

Erst kürzlich veröffentliche das Magazin "Variety" eine Bilderstrecke von Herzogin Meghan, 41. Die dazugehörigen Fotos zeigen die Frau von Prinz Harry, 37, in ultraglamourösen Outfits sowie aufwendigem Hair- und Make-up-Styling. Doch so zurecht gemacht zeigt sich Herzogin Meghan natürlich nicht immer. Gerade wenn es um ihren Podcast "Archetypes" geht, setzt die 41-Jährige eher auf ein natürliches Styling. So auch auf dem jüngsten Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer aktuellen Gesprächspartnerin Ziwe Fumudoh zu sehen ist.

Die Zweifachmama trägt einen schwarzen Rollkragen-Pullover, eine schwarze Hose in Leder-Optik und auffällig wenig Make-up: Lediglich die Augenpartie scheint die 41-Jährige mit einem Concealer aufgehellt zuhaben. Außerdem auffällig: eine graue Strähne, die Herzogin Meghan nicht coloriert hat. Schön, die Frau von Harry so gelassen und natürlich zu sehen!

25. Oktober 2022

Kanye West: Nach antisemitischen Äußerung beendet Adidas die Partnerschaft

Seit 2015 arbeitet Kanye West mit Adidas zusammen. Seine Marke "Yeezy" erzielt seither hohe Umsätze und die Kollektionen kommen gut bei den Fans an. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Unternehmen gibt bekannt, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Grund dafür sind antisemitische Äußerungen des Rappers. Adidas schreibt dazu auf der Firmenwebsite:

Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich. Sie verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt, Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness. Nach eingehender Prüfung hat das Unternehmen die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft mit Ye zu beenden.

Erst vor kurzem beendete Balenciaga die Zusammenarbeit mit dem Sänger, da die Schlagzeilen seit Monaten nicht nachlassen. Vor einigen Wochen trug er auf der Paris Fashion Week ein "White Lives Matter"-Shirt und jetzt schreibt er antisemitische Beiträge auf Instagram. Infolgedessen beendeten nicht nur die Unternehmen die Partnerschaften, auch seine Social-Media-Kanäle wurden mittlerweile eingeschränkt.

24. Oktober 2022

Helene Fischer strahlt in neongelbem Jumpsuit – doch ihre Kette ist es, die überzeugt

Helene Fischer sorgt bei ihrem jüngsten Auftritt für einen echten Wow-Moment. In einem neongelben Jumpsuit und mit weißen Combat-Stiefeln gibt die Schlager-Queen beim "Großen Schlagerjubiläum 2022" von Florian Silbereisen eine ganze Reihe an Hits zum besten und wird zum Hingucker des Abends. Beim näheren Heranzoomen der TV-Kamera fällt jedoch auf: Nicht ihr strahlendes Outfit, sondern die filigrane Kette um den Hals ist das wahre Highlight von Helene Fischers Look.

Süßes Detail: Helene Fischer hat die Initialen ihrer Liebsten an der Kette. © osnapi / imago images

Die zarte Kette trägt ein T sowie ein N, offenbar die Anfangsbuchstaben ihrer beiden Liebsten, Partner Thomas und Tochter Nala. Für dieses süße Detail wird die Blondine in den sozialen Netzwerken sogar mehr gefeiert, als für den Rest ihres Looks.

