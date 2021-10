Mutya Buena So sieht die "Sugababes"-Sängerin heute aus

Mit den "Sugababes" feierte Mutya Buena Riesenerfolge. Die drei Britinnen stürmten damals die Charts, bis sie 2012 getrennte Wege gingen. Seitdem ist es still um die Frauen geworden. 20 Jahre ist es nun her, dass sie ihre erste Single veröffentlichten. Das feiern sie mit einem Magazincover. Und es fällt auf: Mutya hat sich optisch verändert.

Ein Faible für Tattoos hatte Mutya Buena, 36, schon damals, als sie mit ihren Bandkolleginnen die Charts stürmte. Diese Leidenschaft ist ihr offensichtlich bis heute geblieben – und sogar noch stärker geworden. Unzählige Motive zieren den Körper der heute 36-Jährigen, doch an ihrem Gesicht scheint die Zeit spurlos vorbeigezogen zu sein.

Mutya Buena feiert Sugababes-Jubiläum

Vor einer Woche veröffentlichten die "Sugababes" eine Neuauflage ihrer Single "One Touch", dazu zieren sie das Cover des britischen Magazins "The Sunday Times STYLE". Mutya postet die dazugehörigen Aufnahmen bei Instagram und es fällt auf: Die drei Frauen haben sich kaum verändert, einzig und allein Mutya sieht anders aus. An Siobhan Donaghy, die heute 37 Jahre alt ist, und Keisha Buchanan, auch 37 Jahre alt, scheint die Zeit spurlos vorbeigegangen zu sein.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Mutya Buena ist in in Sachen körperlicher Veränderungen offenbar etwas mutiger gewesen als ihre Bandkolleginnen. Neben offensichtlich volleren Lippen zieren viele Tätowierungen den Körper der 36-Jährigen.

Plötzlich blond!

Die lange schwarze Mähne war ihr Markenzeichen, doch auch in Sachen Haarstyling zeigt sich Mutya experimentierfreudig. So präsentiert sich die 36-Jährige bei Instagram neuerdings mit weißblonder Mähne mit einem Rosastich und Locken. Ob es sich dabei um eine Perücke oder gar einen Instagram-Filter handelt? Möglich, aber eher unwahrscheinlich.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Neues Leben für Heidi Range

Während zunächst Siobhan Donaghy, Keisha Buchanan und Mutya Buena als "Sugababes" Erfolge feierten, ersetzte Heidi Range Sängerin Siobhan nach einiger Zeit. In ihrer Ur-Besetzung möchte die Band nun wieder an alte Erfolge anknüpfen, Heidi Range hat mittlerweile eine andere Aufgabe in ihrem Leben. Die 38-Jährige ist Mutter geworden. "Sie ist da! Wir sind entzückt, euch unseren kleinen Wonneproppen vorzustellen: Athena Veronica Partakis", hatte Heidi im August via Instagram verkündet. Das Comeback ihrer ehemaligen Band wird sie also vermutlich von daheim aus verfolgen.

Verwendete Quelle: instagram.com

Der Artikel ist zuerst auf gala.de erschienen.