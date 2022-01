Gepunktetes Kleid und große Schleife: So kennen wir Minnie Maus seit fast 100 Jahren.

Zum Geburtstag von Disneyland Paris gibt's einen neuen Look

Minnie Maus Zum Geburtstag von Disneyland Paris gibt's einen neuen Look

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Der neue Look von Minnie Maus spaltet die Fans +++ Bodylotion auf feuchter Haut? Ja, bitte! +++ Ein Schal – viele Möglichkeiten +++ Neuer Blush-Hack lässt deine Wangen perfekt aussehen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

28. Januar 2022

Stella McCartney hat Minnie Maus neu eingekleidet

Wer kennt sie nicht: Die Comic-Figuren von Walt Disney haben wohl jede:n von uns durch die Kindheit begleitet. Ihren besonderen Wiedererkennungswert verdanken Micky Maus, Donald Duck und Co. nicht zuletzt ihren immer gleichen Outfits. Auch Minnie Maus trägt seit fast 100 Jahren ihr typisches rotes Kleid mit weißen Polka-Dots. Die farblich passende Schleife zwischen den Ohren darf natürlich nicht fehlen.

Zum 30. Geburtstag des "Disneyland Paris"-Freizeitparks darf Designerin Stella McCartney (50) Mini Maus neu einkleiden. Und verpasst der süßen Figur kurzum einen komplett neuen Anstrich: Anstelle ihres Kleids trägt Minnie Maus jetzt einen coolen Hosenanzug in blau-schwarz. Ihre gelben Pumps hat sie gegen ein schwarzes Modell getauscht.

Zum ersten Mal trägt die weibliche Figur einen Hosenanzug – und kein Kleid mehr. Minnie habe schon immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen gehabt, berichtet Stella McCartney. "Diese neue Interpretation ihrer charakteristischen Tupfen macht Minnie Mouse zu einem Symbol des Fortschritts für eine neue Generation." Ihr neues Outfit wird die Comic-Figur anlässlich des Women's History Month im März diesen Jahres tragen. Und für alle Fans bringt Stella McCartney ab dem 8. März exklusiv ein Minnie-Maus-Shirt auf den Markt.

27. Januar 2022

Bodylotion auf feuchter Haut? Ja, bitte!

Wir hören immer mehr darüber, dass es guttut, wenn Körperlotionen auf die feuchte Haut aufgetragen werden. Klingt vielleicht erst einmal komisch, aber es hilft wirklich. Vor allem bei sehr trockener Haut ist dieser Tipp Gold wert, denn so werden die pflegenden Inhaltsstoffe besser aufgenommen und ziehen in die Poren ein. Die Feuchtigkeit wird praktisch eingeschlossen und die Haut fühlt sich den ganzen Tag sanft und geschmeidig an. Damit es auch wirklich funktioniert, achte am besten darauf, dass deine Haut nicht komplett nass ist.

Für diesen Hack eignen sich alle Bodylotions, weshalb auch die eigene Lieblingscreme verwendet werden kann. Es gibt jedoch auch Cremes, die speziell für die feuchte Haut gemacht sind. Nivea, Lush oder Curél bieten Bodylotions an, die speziell für die Dusche gedacht sind. Also stellt eure Bodylotion ab jetzt mit in die Dusche und gebt eurer Haut die Extraportion Pflege, die sie gerade im Winter gut gebrauchen kann.

26. Januar 2022

Ein Schal - viele Möglichkeiten

Im Winter ist der Schal ein unvermeidbares Accessoire, da er uns vor Kälte schützt und schön warm hält. Wie wir unseren täglichen Begleiter binden, damit er seinen Zweck erfüllt, wissen wir. Vielleicht ist es deshalb mal an der Zeit etwas Neues auszuprobieren und aus dem Schal eine Balaclava zu machen. So sind der Hals und der Kopf perfekt geschützt und es muss kein Geld für das Trendteil ausgegeben werden. Für diesen Hack nehmt ihr einfach euren Lieblingsschal, bindet ihn um den Hals und zieht dann die langen Enden durch die entstandene Schlaufe. Dann braucht ihr nur noch den Schal von hinten nach oben ziehen und schon steht der stylische und gemütliche Look.

25.Januar 2022

Mit diesem Beauty-Hack sieht dein Blush perfekt aus

Zu tief, zu hoch, zu rund, zu wenig – wir kennen es doch alle: Beim Auftragen von Rouge können wir schon einmal die Nerven verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Rouge nicht an der richtigen Stelle platziert ist, ist groß. Aber keine Sorge: Mit diesem Beauty-Hack wird es kinderleicht! Und das Beste daran ist, dass du für deinen perfekt aussehenden Make-up-Look nur einen Cream-Contour-Blush und deine Hände benötigst. Zuerst trägst du genügend Produkt von deinem Blush auf deine inneren Handflächen auf. Danach setzt du deine beiden Daumen an deinem Wangenknochen an und schon haben deine Wangen das perfekte Finish.

24. Januar 2022

Kalte Füße ade: Lammfell-Boots erleben einen neuen Hype

Entweder man liebt sie oder man hasst sie: Die Rede ist von Boots mit Lammfell-Fütterung. Ihr Aussehen ist Geschmackssache – nicht leugnen können wir allerdings, dass die Schuhe unsere Füße zuverlässig warm halten und gegen kalte Temperaturen schützen. Das klassische Modell gibt es bei vielen Labels wie "UGG" oder "EMU Australia" in verschiedenen Schaft-Höhen. In diesem Winter erfreut sich besonders die etwas kürzere Variante großer Beliebtheit: Fashion-Liebhaber:innen tragen den Trend-Schuh jetzt besonders gern in Kombination mit Tennis-Socken.

Auch Model Kaia Gerber ist Fan des Fashion-Trends und kombiniert den "Classic Mini II Boot" des Labels "UGG" mit weißen Socken. © Bellocqimages/Bauer-Griffin / Getty Images

Die Socken sorgen dafür, dass wir trotz des niedrigen Schafts der Schuhe nicht frieren. Und werten jedes Basic-Outfit mit einem sportlichen Touch auf. Wer noch einen oben drauf setzen möchte, greift nicht zu den geschlossenen Snow-Boots, sondern zu Slippern. Die eigentlich als Hausschuhe gedachten Schuhe werden – natürlich ebenfalls in Kombination mit Tennis-Socken – immer öfter als Streetstyle gesichtet. Einziger Nachteil: Wasserfest ist dieser Style natürlich nicht.

News verpasst? Hier findest du alle Mode- und Beauty-Themen der letzten Woche.

Verwendete Quelle: Pressemitteilung Disneyland Paris vom 25.2.2022