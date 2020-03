Nachhaltige Kosmetik-Marken: Die machen es anders!

Hundertprozentig wirksam und das mit rein natürlichen Zutaten: So ein Deo gab es nicht. Bis Judith Springer vor drei Jahren "Fine" auf den Markt brachte. "Ich hatte bis dahin beruflich viele Ideen, in die ich viel Energie gesteckt, aber wenig rausbekommen habe", erzählt die Gründerin, die schon als Kuratorin und Yoga-Lehrerin gearbeitet hat. "Bei meinen Deos lief dagegen auf einmal alles wie von selbst." Auf die Idee hatte sie damals eine Freundin gebracht, die sich mit Naturkosmetik auskennt. "Mach das doch selbst", hatte sie gesagt, und Springer legte los; mit dem Grundrezept der Freundin und dem, was sie selbst in der Küche hatte – Kokosnussöl, Natron, ätherische Öle und Stärke. Eine Erbschaft gab ihr damals die Freiheit, ohne größeres Risiko an ihrer Idee zu arbeiten. Als sie die Muster-Produkte an Freunde verteilte, waren diese begeistert. "Und als mir dann noch eine Grafikerin für kostenlose Yoga-Stunden meine gesamte Corporate Identity entworfen hatte, dachte ich: Das scheint etwas zu werden". Springer suchte sich einen auf Naturkosmetik spezialisierten Entwickler: "Er hat das Rezept so perfektioniert, dass die Deocreme nicht mehr krümelte und der Duft genau so wurde, wie ich es mir vorgestellt hatte." Inzwischen gibt es von "Fine" eine Deo-Linie mit verschiedenen Duftrichtungen und Konsistenzen, außerdem Body-Seren, Parfümöle, eine wirkstoffreiche Nachtpflege ... – online auf finecosmetic.de, bei Zalando und in vielen Läden.