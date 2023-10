von Pia Goward Nagelfolien sind nicht nur praktisch, sondern auch leicht anzuwenden. Mit ihnen bekommst du Nägel wie von der professionellen Maniküre – und keiner wird den Unterschied merken.

Wer wünscht sich nicht schöne Nägel? Sind sie lackiert, sehen sie nicht nur gepflegter aus, sie verleihen unseren Händen auch noch zusätzlich Eleganz. Doch manchmal dauert das Auftragen von Nagellack einfach viel zu lang, der Alltag lässt es dann einfach nicht zu, sich mal eben schnell die Nägel schön zu machen. Doch was Nagellack nicht kann, darin sind Nagelfolien umso besser.

Was sind Nagelfolien?

Mithilfe von Nagelfolie gehört das Lackieren der Fingernägel der Vergangenheit an. Kein Verlaufen, kein Übermalen, kein stundenlanges Trocknen – eine Nagelfolie bietet etliche Vorteile. Besonders, wenn du dich schwer mit der Präzision beim Lackieren tust, du aber nicht jede Woche zur Maniküre wandern willst, sind Nagelfolien die perfekte Alternative. Schließlich klebst du sie nur auf deinen Nagel und versiegelst das Ganze mit einem Topcoat. Fertig ist der Nagel wie von einer professionellen Maniküre!

Welche Nagelfolie ist die beste?

Mittlerweile gibt es viele Nagelfolien auf dem Markt, doch nicht jede hält auch das, was sie verspricht. Einige sehen nicht hochwertig genug aus, andere halten nicht lange auf den Nägeln und wiederum andere bieten nur eine begrenzte Auswahl an Farben. Welche Nagelfolien sind also empfehlenswert?

Tierversuchsfrei und vegan

Original Miss Sophie Nagelfolien I 24 ultra-dünne Nagellack-Streifen mit Farbverlauf Nude Babyboomer

Seit einigen Jahren erfahren wir einen Umschwung in Bezug auf Kosmetik. Wir achten auf natürliche Inhaltsstoffe und setzen darauf, dass die Kosmetika ohne Tierversuche getestet und zugelassen wurden. Ein Produkt, das diese Kriterien erfüllt, ist das Nagelfolien-Set von Miss Sophie. In der Packung enthalten sind 24 ultra-dünne Streifen, wählen kannst du zwischen 16 Farben, darunter auch Farbverläufe wie dem berühmten Babyboomer-Look.

Große Farbauswahl

Clara Cosmetics Nagellack zum Aufkleben, 25 selbstklebende Nagelfolien

Wer noch mehr Farbe möchte und es vor allem gern bunt mag, der ist mit den Nagelfolien von Clara Cosmetics gut bedient. Die 17 unterschiedlichen Töne der Folien versprühen wahre Lebensfreude und sollen bis zu 14 Tage auf den Nägeln halten. Enthalten sind insgesamt 25 selbstklebende Folien, die du jeweils bei kurzen Nägeln bis zu viermal verwenden kannst. Somit hast du nicht nur immer schöne Nägel, sondern sparst auch noch richtig Geld, denn mit 9,99 Euro sind die Nagelfolien sehr günstig.

Langer Halt

Maniko® UV Gel Strips - Selbstklebende Nagelfolie für bis zu 4 Anwendungen - Vegan & langanhaltend

Ein langer Halt ist bei Nagellack nicht immer gegeben. Da kann man noch so sorgfältig arbeiten und einen guten Topcoat verwenden. Nach guten fünf Tagen bröckelt der Lack meistens ab und lässt unsere Hände ungepflegt aussehen. Die 18 Nagelstreifen von Maniko sind mit 14 Tagen langanhaltend und sorgen für ein glattes Finish auf den Nägeln. Außerdem sind die Folien von Maniko ebenfalls tierversuchsfrei, vegan und frei von Schadstoffen wie Parabene, Silikone und Formaldehyd. Einziger Wermutstropfen: Die Farbauswahl ist mit vier verschiedenen Tönen eher gering.

Wie verwende ich Nagelfolie richtig?

Viel falsch machen kann man bei Nagelfolien nicht und an sich ist die Anwendung auch selbsterklärend. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erste Benutzung geben wir dir natürlich trotzdem gern mit:

Schritt: Bringe deine Nägel in die richtige Form. Ob rund, oval, eckig oder spitz spielt dabei keine Rolle. Die Folien sind auf jede Nagelform anwendbar. Schritt: Sind die Nägel geformt, kommt als Nächstes das Reinigen des Nagels. Wasche dafür deine Hände mit Seife und verwende einen Nagellackentferner auf deinen Nägeln, um sie von jeglichem Fett zu befreien, damit die Folie besser haften kann. Schritt: Nun geht es ans Kleben. Schneide die Nagelfolie deinem Nagelbett entsprechend zurecht und setze die klebende Seite auf deinen Nagel. Nun drückst du die Folie sanft an den Nagel. Schritt: Schneide die überstehende Folie ab und feile mit einer Glasnagelfeile senkrecht nach, sodass sich die Folie an deinen Nagel schmiegt. Schritt: Versiegle das Ganze mit einem Topcoat

Essie Top Coat gel setter, Schutz und Gel-Finish

Wie entferne ich die Nagelfolie von meinen Nägeln?

Nagelfolien sind leicht zu entfernen. Dafür brauchst du lediglich einen acetonfreien Nagellackentferner und Wattepads. Gib den Entferner auf die Pads und wickle diese dann einzeln um deine Nägel. Lasse das Ganze ein paar Minuten einwirken und entferne anschließend alle Reste mit den Wattepads.

OPI Acetone Free Nagellackentferner

Als Alternative kannst du vorher auch einen Peel Off Basecoat verwenden, wodurch du die Folien zum Entfernen später einfach abziehen kannst. Gehe aber bei beiden Schritten vorsichtig vor, damit die Nägel nicht allzu sehr strapaziert werden.

Ist Nagelfolie schädlich für meine Nägel?

Das kommt ganz auf den Nagel an, wie er auf die Folie reagiert. Sind deine Nägel eher brüchig, weich und empfindlich, empfiehlt sich ein Unterlack, mit dem du deine Nägel vor dem Kleber schützen kannst. Der ist nämlich für einige Nageltypen zu aggressiv. Unterlacke haben den Vorteil, dass sie nicht nur den Nagel vor starken Farbpigmenten wie bei rotem Nagellack schützen, sondern den Nagel auch stärken können durch entsprechende Inhaltsstoffe. Eine gute Wahl ist beispielsweise der Micro Cell Nail Repair 2000, der die Eiweißmoleküle in der Hornschicht wiederherstellt und die Nägel somit widerstandsfähiger macht.

Microcell 2000 Nail Wonder Unter- und Überlack

