1. März 2022

Das einfachste Nageldesign für den Frühling

Ist das zu fassen? Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang! Und wie stimmen wir uns besser darauf ein als mit passenden Nageldesigns? Zum Glück kursieren auf Social Media aktuell die unterschiedlichsten Ideen, aber eine davon hat es und besonders angetan. Denn: Sie ist simpel und super hübsch.

Für das Design braucht ihr nur ein "Dotting"-Tool oder alternativ eine Haarklammer, die vorne etwas abgerundet ist. Damit setzt ihr einfach ein paar Punkte auf den Nagel, sodass sie wie die Blätter einer Blume angeordnet sind. In die Mitte kommt dann noch ein Punkt in einem anderen Farbton. Wer will, kann die Blätter nach innen auch noch etwas spitzer auslaufen lassen. Aber wer sich gar nicht länger mit dem Design beschäftigen will, wählt die schnelle und einfache Variante.

Die Blumen könnt ihr entweder auf neutralen Lacken oder auch bunten Farben aufmalen – je nachdem, wie auffällig euer Nageldesign werden soll.

28. Februar 2022

Gwen Stefani launcht Make-up-Linie

Ob Rihanna, Kylie Jenner oder Rosie Huntington-Whiteley: Immer mehr Stars launchen ihre eigene Make-up-Linie. Gwen Stefani reiht sich mit "GXVE" ein. Im Gespräch mit der US-amerikanischen "Elle" sagt die 52-Jährige: "Musik war etwas Unerwartetes, aber Make-up war etwas, das ich immer gemacht habe seit ich ein kleines Mädchen war. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie, aber es wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe es immer geliebt." Was viele nicht wissen: Gwen Stefani hat sich während ihrer gesamten Karriere immer selbst geschminkt. Sie sagt, dass es ihr Ritual sei, bevor sie auf die Bühne geht. Dank "GXVE" kann man es ihr jetzt gleich tun und sich mit eigens kreierten Utensilien schminken. "Meine Looks wurden immer vom alten Hollywood inspiriert: rote Lippen, mattes Puder, Katzenaugen, scharfe Augenbrauen", sagt die Sängerin gegenüber "Elle". Natürlich enthält die Kollektion Produkte für diese Grundelemente. Und was noch besser ist: Die Lippen-, Augenbrauen- und Lidschattenprodukte sind alle nachfüllbar.

