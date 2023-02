von Melanie Wenzke Ihr wünscht euch ein natürliches Make-up, mit dem ihr wie ungeschminkt ausseht? Diese Tipps helfen euch dabei!

Ihr wollt eure natürliche Schönheit unterstreichen, ohne zu viel Make-up aufzutragen? Dann ist natürliches Make-up genau das richtige für euch. Mit dieser Anleitung fühlt sich das Make-up nicht nur federleicht auf der Haut an, es sieht auch genauso aus. "My Skin But Better" lautet hier das Motto.

Natürliches Make-up: Die Vorbereitung der Haut ist entscheidend

Für einen natürlichen und ebenmäßigen Teint ist die richtige Vorbereitung der Haut vor dem Make-up entscheidend. Nach der Reinigung solltet ihr auf diese Schritte setzten, die euch den sagenumwobenen "Glow" geben, der jedoch nicht fettig auf der Haut aussieht.

Tragt einen exfoliating Toner auf. Er neutralisiert den pH-Wert, entfernt abgestorbene Hautzellen und bringt so eure Haut zum Strahlen. Anschließend folgt ein Essence, das mit seiner flüssigen Textur sofort in die Haut einzieht und federleichte Feuchtigkeit spendet. Ein Niacinamid-Serum beschert euch den "Glass Skin"-Effekt: Eure Haut reflektiert das Licht und wirkt prall und gesund. Bei trockener Haut könnt ihr anschließend eine Gel-Creme auf Wasserbasis auf das Gesicht auftragen. Sonnenschutz ist nicht nur ein Muss für jeden Tag, ihm verdanken wir auch den ultimativen Glow-Effekt auf der Haut. Achtet hier beim Kauf auf eine nicht-fettige Formulierung, die nicht weißelt.

Ihr werdet euch bestimmt fragen: Braucht man wirklich all diese Schichten von Hautpflege vor dem Make-up? Nun ja, wenn ihr die perfekte Grundlage für ein schönes natürliches Make-up haben wollt, dann Ja! Wir setzten hier bewusst auf sehr flüssige, dünne Texturen, die schnell einziehen und deshalb beim Auftragen des Make-ups nicht abrollen – so könnt ihr gleich mit dem Schminken starten!

6 Tricks für natürliches Make-up

Bei Beauty und Schminken kommt es immer auf die Kleinigkeiten an, die das Gesamtbild prägen. Mit diesen 6 Profi Tricks kreiert ihr ein natürliches Make-up:

Natürliche Augenbrauen: Lasst die Augenbrauen so natürlich wie möglich. Etwas Augenbrauen Gel reicht, um die Härchen in Form zu bringen. Wenn ihr kleine Lücken in den Augenbrauen habt, dann füllt sie mit einem sehr feinen Augenbrauen Stift auf, aber verändert nichts an der Form. Rouge auftragen: Etwas Rouge auf den Wangen unterstreicht den natürlichen Look. Lasst den Bronzer lieber weg und tauscht ihn gegen ein luminöses Rouge, das euch natürlich strahlen lässt. Rouge als Lidschatten: Zu dramatischer Lidschatten zerstört den natürlichen Look. Wenn ihr ein natürliches Augen-Make-up kreieren wollt, dann nehmt etwas Rouge als Lidschatten und verblendet es großflächig mit einem fluffigen Pinsel in der Lidfalte. Etwas Highlighter im Augeninnenwinkel macht das Augen-Make-up perfekt. Eyeliner ersetzen: Eyeliner lässt das Augen-Make-up schnell zu hart wirken. Lasst den Eyeliner entweder ganz weg oder benutzt etwas braunen Lidschatten nah am Wimpernkranz, um den Effekt von volleren Wimpern zu kreieren. Augen und Wimpern mit Mascara betonen: Mascara auf den Wimpern öffnet das Auge und lässt uns sofort wacher wirken. Wenn ihr gerne ein sehr natürliches Make-up wollt, dann tauscht eure schwarze Mascara gegen braune Mascara aus. Biegt eure Wimpern mit einer Wimpernzange und tragt höchstens zwei Schichten Mascara auf – sonst wird es klumpig. Dezente Lippen: Die Lippen für ein natürliches Make-up so dezent wie möglich halten. Umrandet eure Lippen deshalb nicht mit Lipliner und tauscht den Lippenstift gegen ein getöntes Lippenbalsam.

Teint: Was brauche ich wirklich?

Jede Haut und jedes Gesicht ist verschieden – deshalb sollte es auch jedes Make-up sein. Beim Schminken verliert man sich schnell und denkt, jede kleine vermeintliche Imperfektion mit Make-up kaschieren zu müssen. Deswegen ist es wichtig, zuvor seinen Blick zu schärfen und zu bestimmen: Was möchte ich abdecken und was mit Make-up betonen?

Wie wichtig ist eine Foundation?

Man braucht nicht unbedingt eine Foundation. Wenn ihr einen unruhigen Teint mit Rötungen, Pickelmalen oder Äderchen habt, ist ein getöntes Serum oder eine BB-Cream die bessere Wahl. Lasst lieber die Finger von Foundation, die oftmals zu stark deckt, wodurch das Make-up schnell zugekleistert wirken kann. Mit einer leichten Deckkraft legt sich das Produkt wie ein Schleier der Ebenmäßigkeit auf die Haut und perfektioniert den Teint.

Das Ergebnis wird besonders natürlich, wenn ihr etwas BB-Cream oder getöntes Serum erst auf euren Handrücken aufgebt auftragt, um es gleich besser dosieren zu können. Anschließend mit einem feuchten Make-up Schwämmchen das Produkt ebenmäßig im Gesicht verteilen und dann sanft und gründlich eintupfen.

Auf Concealer setzen

Wenn ihr mit dem Gesamtbild eures Teints zufrieden seid, aber ein paar Unreinheiten abdecken wollt, solltet ihr von Foundation und BB-Cream ablassen und nur zum Concealer greifen. Er ist besonders deckend und die kleinste Menge reicht schon aus, um euren Pickel verschwinden zu lassen. Auch für Augenringe ist Concealer ein wahrer Lebensretter: Für den Bereich unter den Augen den Concealer eine Nuance heller als den Hautton wählen.

Gebt eine kleine Menge des Concealers auf euren Handrücken auf und tragt das Produkt mit dem Ringfinger konzentriert auf die abzudeckende Stelle auf. Jetzt mit tupfenden Bewegungen den Concealer einblenden. Falls euch die Deckkraft noch nicht ausreicht, könnt ihr den Concealer in dünnen Schichten aufbauen. Abschließend mit einem feuchten Make-up Schwamm die Kanten verblenden.

Mit Puder fixieren

Puder fixiert das Make-up und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Viel Puder macht das Make-up jedoch weniger natürlich – oftmals liegt es auf der Haut auf und lässt den Look sehr "geschminkt" aussehen.

Greift deshalb – wenn nötig – zu einem sehr fein gemahlenen Mineralpuder, welches ihr mit einem großen und locker gebunden Pinsel auftragt. Unter den Augen könnt ihr das Puder konzentrierter mit einem kleineren Pinsel auftragen, damit es nicht in die Fältchen rutscht. Für einen besonders natürlichen Look das Puder abschließend nochmal mit dem Make-up-Schwamm einklopfen.

Trick: Wollt ihr euer Make-up so richtig mit eurer Haut verschmelzen lassen? Dann sprüht zum Schluss einMake-up-Fixing-Mist (Gesichtsspray) mit einem sehr feinen Sprühkopf auf, wenn ihr fertig mit dem Schminken seid. Anschließend erneut mit dem Beauty Schwamm die Produkte sanft einklopfen.

