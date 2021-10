We try before you buy

We try before you buy Green-Beauty-Neuheiten im Test

In unserer Green Week dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Deshalb testen wir fünf Green-Beauty-Produkte, die ihr garantiert noch nicht kennt.

Beauty-Allrounder in Bio-Qualität

Redakteurin Natalja setzt auf Rosenwasser in Bio-Qualität. © PR

⭐⭐⭐⭐⭐(5/5)

Produkt: Rosenwasser von Junglück

Preis: 20 Euro

Anwendung: Das Rosenwasser von Junglück ist ein wahrer Beauty-Allrounder: Man kann es als Toner für die Gesichtsreinigung verwenden oder nach der Dusche als Leave-in-Kur aufs Haar sprühen. Außerdem eignet es sich gut als pflegender Frischekick für zwischendurch.

Effekt: Auf der Haut hinterlässt das Produkt ein frisches und gepflegtes Gefühl. Kein Wunder, denn Rosenwasser enthält viele nährende Vitamine und pflanzliche Gerbstoffe. Und der zarte Rosenenduft ist einfach herrlich!

Nachhaltig, weil: Bei dem Produkt handelt es sich um 100% reines Rosenwasser aus kontrolliert biologischem Anbau. Und auch bei der Verpackung wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: Alle Junglück-Produkte kommen in recycelten Braunglasflaschen, die du an das Unternehmen zurückschicken kannst, wenn das Produkt leer ist. Bei zehn Flaschen wirst du mit einem Gutschein belohnt!

Superfood für die Haut

Vor allem an den Beinen hat Nane, Head of Beauty, manchmal mit trockener Haut zu kämpfen. Die grüne Lösung hat sie nun parat! © PR / sonstige

⭐⭐⭐⭐⭐(5/5)

Produkt: Skin Food Body Lotion von Weleda

Preis: ca. 15 Euro

Anwendung: Je nach Bedarf - im Idealfall täglich nach der Dusche oder dem Bad anwenden.

Effekt: Ich liebe die Skin Food Serie von Weleda schon lange und freue mich deshalb sehr über die neue Body Lotion. Die Lotion pflegt intensiv und sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsversorgung. Die Haut fühlt sich nach der Anwendung super geschmeidig und weich an. Was ich besonders mag: Obwohl der Effekt so reichhaltig ist, zieht die Lotion super schnell ein.

Nachhaltig, weil: die Skin Food Pflegeserie auf natürlichen und hochwertigen Inhaltsstoffen basiert. Die einzigartige Komposition von Skin Food setzt sich aus kostbaren Pflanzenauszügen aus Stiefmütterchen, Rosmarin, Kamille und Calendula zusammen.

Geschmeidiges Hautgefühl

© PR

⭐⭐⭐⭐⭐(5/5)

Produkt: Kneipp Aroma-Pflegedusche "Zeit für Träume"

Preis: ca. 3 Euro

Anwendung: Am besten eignet sich die Aroma-Pflegedusche von Kneipp für die wohltuenden Dusche am Abend.

Effekt: Die Pflegedusche "Zeit für Träume" schenkt uns mit seinem harmonisierenden Duft und der milden Pflegeformel aus Lavendelöl, Vanille-Extrakt und Abendblumenöl einen entspannenden Moment unter der Dusche und hinterlässt bei uns ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl.

Nachhaltig, weil: die Pflegedusche ganz ohne Paraffin-, Silikon- und Mineralöl auskommt – auch auf Mikroplastik wird bei der Rezeptur verzichtet.

Go White, Go Green!

© PR

⭐⭐⭐⭐(4/5)

Produkt: Whitening Kollektion von VVardis

Preis: 150 Euro

Anwendung: Das Set besteht aus Holzzahnbürste, Zahnpasta, Mundspülung und Whitening-Gel. Das Gel trage ich nach dem Zähne putzen auf. Wichtig ist, dass das Gel nicht in Berührung mit den Lippen kommt. Nach dem Auftragen lass ich es einwirken, ohne abzuspülen und warte mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Mahlzeit.

Effekt: Meine Zähne fühlen sich gepflegt und gereinigt an. Obwohl ich empfindliche Zähne habe, fühlen sie sich nicht angegriffen an oder schmerzen. Auch was die Helligkeit angeht, kann ich einen deutlichen Unterschied spüren.

Nachhaltig, weil: Das Set von VVardis achtet wenn Möglich auf eine nachhaltige Verpackung. Statt Plastikzahnbürste setzen sie auf Holz, statt Plastiktube kommen Mundspülung und Gel in einer edlen Glasflasche mit Holzpinsel.

Ausgefuchst!

Mode- und Beauty-Redakteurin hat schon unzählige Bronzer getestet – kann dieser punkten? © Ilja Gaus / PR

⭐⭐⭐⭐⭐(5/5)

Produkt: NUI Cosmetics Natural Pressed Bronzer "Komaru"

Preis: etwa 37 Euro über Flaconi.de

Anwendung: Der Bronzer befindet sich in einer Papierverpackung und lässt sich durch Schieben aufmachen. Ich trage solche Produkte am liebsten mit weichen, fluffigen Face-Brushes auf – so sieht das Ergebnis so natürlich wie möglich aus. Ich platziere das Produkt am liebsten auf den Wangen, Schläfen, dem Nasenrücken und den Augenlidern.

Effekt: Der Bronzer hat eine super cremige Textur, die einen leichten Schimmer enthält. Dadurch sieht das Gesicht frisch und strahlend aus. Ein sanfter Mochaton mit goldenem Glanz – genau mein Ding! In meinen Augen ist das Produkt genauso gut wie andere aus dem Luxus-Segment – und ist auch noch besser für die Umwelt.

Nachhaltig, weil: Bei NUI ist auch drin, was draufsteht: Jede Verpackung ist ein raffinierter Dreiklang aus Schönheit, Nachhaltigkeit und Funktionalität. Alle Beautyprodukte kommen überwiegend in recycelten Glasbehältern oder Papierboxen. NUI stellt alle Verpackungen in Berlin aus zertifiziertem und ökologischem Material (vegan) aus Deutschland her – frei von Mineralölen und Lösungsmitteln.

Hinweis: Alle Produkte wurden uns kostenfrei zur Verfügung gestellt.