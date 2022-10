Naturkosmetik selber machen Einfache Rezepte für Lippenbalsam, Deo & Co.

Wenn es um Kosmetik und unsere Pflegeroutine geht, so stehen wir bei Produkten aus dem Handel oft einer Vielzahl fragwürdiger Inhaltsstoffe gegenüber, die dem Organismus und der Umwelt schaden können: Mikroplastik, synthetische Duftstoffe, Konservierungsmittel, krebserregende Inhaltsstoffe, Allergene – der Blick auf die Inhaltsstoffe von herkömmlicher Kosmetik ist oft erschreckend. Um diesen Stoffen aus dem Weg zu gehen, ist die Lösung ganz einfach: Naturkosmetik à la DIY mit guten Zutaten, wie Pflanzenölen, Sheabutter oder Bienenwachs, am besten in Bio-Qualität.

Naturkosmetik selber machen: 3 gute Gründe

Die Zutaten für deine selbst gemachte Kosmetik finden sich in den allermeisten Fällen bereits in deinem Vorratsschrank .

für deine selbst gemachte Kosmetik finden sich in den allermeisten Fällen . Die Rezepte für die Naturkosmetik sind oft simpel gehalten und so, dass sie dich gerade mal ein paar Cent kosten .

gehalten und so, dass sie dich gerade mal . Plastikabfall im Badezimmer gehört ab sofort der Vergangenheit an, denn entweder bereitest du Gesichtsmaske, Haarspülung etc. direkt frisch zu oder du setzt bei Deo, Lippenbalsam und Duschgel auf wiederverwendbare Behälter. Das reduziert den ökologischen Fußabdruck und freut die Umwelt.

Du siehst, alles ziemlich gute Gründe, deine Kosmetik bzw. Naturkosmetik selber zu machen! Wir haben für dich viele einfache Rezepte und Tipps herausgesucht, die deine Pflegeroutine von Grund auf revolutionieren werden und nur noch auf natürliche Inhaltsstoffe setzen. Vom selbst gemachtem Deo über Lippenstift bis hin zur Haarseife findest du hier leicht umsetzbare Anleitungen für natürliche Kosmetik. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

Auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks für naturbelassene Kosmetik und Körperpflege? Hier erfährst du, wie eine Bananenmaske gelingt, wie du Badezusatz selber machen kannst und was Hagebuttenöl für Haut und Haare kann.