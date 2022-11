von Linda Shllaku Mit Glitzer ist das Leben schöner. Und wer sagt, dass man Pailletten nur auf Partys trägt? Wir stellen vier Varianten vor, die schimmernden Teile in die alltägliche Garderobe zu integrieren.

Sie sind bunt, rund und funkeln, was das Zeug hält: Pailletten! Trägt man sie auf der Kleidung, ist klar, dass Silvester vor der Tür steht und irgendjemand mit einer sprudelnden Sektflasche und Luftschlangen auf die große Party wartet. Am nächsten Morgen landet der Fummel dann auch schon wieder in der hintersten Ecke des Kleiderschranks. Was soll man also bitte mit seinem Pailletten-Ensemble im Café oder sogar im Büro? Richtig, ihn tragen — und zwar richtig. Das Geheimnis lautet: Die Party-Garderobe gekonnt in die alltäglichen Looks zu integrieren. Versprochen, das funktioniert – ohne dabei overdressed zu wirken.

1. Pailletten, aber elegant und preppy

Für alle, die es im Alltag glamourös mögen, ist der Preppy-Look eine gute Lösung. Und eines ist klar, diese Styling-Regel geht immer auf: Die Party-Pieces werden einfach zu romantischen Pullovern, klassischen Hemden oder Röcken getragen. Das Ergebnis ist ein verspielter Look, der sogar businesstauglich ist.

© Edward Berthelot / Getty Images

Ein weiterer Trick macht das Styling leichter: Lässt man es mit glitzernder Hose oder Rock krachen, hält man es am Oberkörper mit einem Zopfstrick-, Rollkragen, - oder Feinstrickpullover ruhiger. Eine schlichte weiße Bluse mit Babydoll- oder Kent-Kragen macht den Sweet-Casual-Look perfekt. Ist das Gegenstück zum Pailletten-Oberteil eine Hose oder ein Rock, wählt man sanfte Stoffe aus Baumwolle, Leinen oder Kaschmir. Bitte auf derbere Texturen wie Leder verzichten.

© Edward Berthelot / Getty Images

2. Spannender Look im Pailletten-Mustermix

Ran an die Leoparden-Muster, Vichy-Karos oder die dunklen Tupfen: Pailletten funktionieren hervorragend mit Mustern. Allerdings birgt der Mustermix auch Gefahren. Ist das Pailletten-Piece zu bunt, schreit es in Kombination mit gemusterten Teilen schnell: Karneval!

© Christian Vierig / Getty Images

Deshalb gilt bei den gewählten Pailletten-Styles: Ein einfarbiges Modell ist bereits ein Hingucker, auf bunt durchmischte Pailletten also besser verzichten. Stammen Glitzer- und Musterteil aus der gleichen Farbfamilie, wirkt das Outfit noch eine Spur extravaganter.

© Jeremy Moeller / Getty Images

3. Das Party-Piece sportlich kombiniert

Um die Lässigkeit und auch Leichtigkeit im Alltagslook zu bewahren, kombiniert man sein liebstes Pailletten-Kleidungsstück am besten zu sportlichen Pieces.

© Streetstyleshooters / Getty Images

Besonders lockere Parachute-Hosen, enge Leggings, oder auf lässige Hoodies eignen sich dafür hervorragend. Final fehlen nur noch sportliche Sneaker, die holen die Party-Teile auf den Boden des Alltags zurück.

© Daniel Zuchnik / Getty Images

4. 90er-Trend-Look, aber aufregender

Sie sind ein Klassiker der 90er-Jahre: Ein paar Jeans und ein weißes Shirt. Spätestens seit "Friends" und "Beverly Hills, 90210" ist diese Kombination nicht nur in unsere Kleiderschränke eingezogen, sondern sicherlich auch für ewig im Style-Olymp. Denn, der legendäre Look bietet aufgrund seiner Einfachheit, die perfekte Grundlage für coole Pailletten-Momente.

© Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images / Getty Images

Ein funkelnder Blazer oder eine glitzernde Jacke sind in diesem Ensemble besonders gut aufgehoben. Je nach Schuhwerk und Wahl der Accessoires ist man damit für nahezu jeden Anlass top gestylt. Selbst dann, wenn man sich kurzfristig dazu entscheidet, doch noch auf die nächste Party zu gehen ...

© Arnold Jerocki/GC Images / Getty Images