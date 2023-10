von Julika Holz Pamela Anderson zeigt sich während der Pariser Fashion Week fast ausschließlich ungeschminkt. Schauspielerin Jamie Lee Curtis bezeichnet das als "Revolution". Unsere Autorin erklärt, warum der Applaus für den erfrischenden Auftritt der Baywatch-Nixe jedoch in die falsche Richtung geht.

Große Brüste, schmale Augenbrauen und langes, wasserstoffblondes Haar: Als sexy Sirene im roten Badeanzug ist Pamela Anderson im kollektiven Gedächtnis noch immer präsent. Doch in Paris zeigt sie eine andere Seite von sich. Die ehemalige Baywatch-Nixe verzichtet auf jegliches Make-up und zeigt sich stattdessen wie Gott und Beauty-Docs sie schufen. Der Grund, warum sie bei den Shows von Victoria Beckham und Co. so sehr ins Auge sticht? Der Beautylook der 56-Jährigen ist binnen Sekunden nach dem ersten Auftritt "au naturel" Thema, obwohl es so gut wie nichts gibt, über das man sprechen kann. Keine vollen Lippen oder auffälligen Smokey Eyes; nur ein cleanes Gesicht, das bei weitem nicht mehr so barbieesk wirkt, wie wir es kennen. Mehr Unschuldssymbolik geht kaum.

Pamela Anderson erfrischt mit No-Make-up-Look die Modewelt

Zahlreiche Medien loben sie für diesen Auftritt, bewundern ihren Mut. Es wirkt fast so, als würde Frau bei einer Fashionshow 2023 tatsächlich noch damit überraschen und schockieren können, wenn sie sich traut, sich nicht zu schminken. Erfrischend, wie ein jahrelanger Promi wie Pamela Anderson mit einem nackten Gesicht noch so verdutzen kann. Schließlich tauchen beinah blanke Visagen von prominenten Damen seit einigen Jahren immer öfter in der Öffentlichkeit auf. Doch Anderson geht noch einen Schritt weiter, reduziert nicht nur, sondern verzichtet bei den Shows von Vivienne Westwood und Isabel Marant selbst auf den kleinsten Hauch Farbe und grenzt sich bewusst ab. Sie schafft es mit ihrem "unperfekten" Gesicht, die starren Konventionen der Modewelt aus den Angeln ihrer Komfortzone zu heben. Gerade Paris gilt als DIE Modewoche im Fashion-Kalender, ist Aushängeschild modischer Klasse und Perfektion.

Auch bei der Show von Victoria Beckham in Paris trägt der Baywatch-Star weder Foundation noch Rouge oder Mascara. © Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Jamie Lee Curtis applaudiert für den "Akt des Mutes"

Auch Andersons Kollegin Jamie Lee Curtis applaudiert der Schauspielerin in den sozialen Medien. Sie feiert den ungeschminkten Look der früheren TV-Badenixe als "Akt des Mutes und der Rebellion" und erklärt in schreienden Versalien auf Instagram: "Die Revolution der natürlichen Schönheit hat offiziell begonnen!" Mehr als 750.000 Menschen liken das Bild, bemerkenswerte 8.600 Kommentare sammeln sich unter dem Beitrag – Pamela Andersons nacktes Gesicht bewegt.

Doch muss eine Frau noch so gefeiert werden, ungeschminkt zu sein? Erfrischend und ein Vorbild für viele andere Frauen ist Pamela Andersons Aufritt allemal. Doch eigentlich sollte es normal sein, sich auch ungeschminkt wohl in seiner Haut fühlen zu können. Jamie Lee Curtis Aufruf zeigt, dass es noch lange nicht so ist. Kein Make-up mit Mut und Rebellion gleichzusetzen, wirkt 2023 jedoch zu hochgegriffen.

Pamela Anderson ungeschminkt: Nichts Neues und doch so auffällig

Während es Jamie Lee Curtis also revolutionär vorkommt, dass sich Pamela Anderson ohne Make-up in Paris zeigt, dürften Fans der Baywatch-Ikone nur semi überrascht gewesen sein. Denn kleiner Hinweis: Schon seit 2019 trägt die Kanadierin bei öffentlichen Auftritten kaum noch Make-up. Der Tod ihrer Visagistin und Freundin Alexis Vogel, die 2019 an Brustkrebs verstarb, habe sie zu dieser Entscheidung bewogen, so die 56-Jährige. Seitdem modelte sie ungeschminkt für Aritzia, zeigte sich ohne Make-up auf dem Cover der WWD.

Warum sie also ausgerechnet jetzt so dafür gefeiert wird? Vielleicht weil wir endlich sehen wollen, was eigentlich auf der Hand liegen sollte – dass eine ungeschminkte Frau strahlen kann. Und neben TikTok-Queens mit dickem Lipliner und Klebewimpern weder abfällt noch diese übertrumpft. Pamela Anderson verkörpert "oben ohne" genauso viel Sex-Appeal wie zu Baywatch-Zeiten und darf ruhig stolz eine komplett andere Beauty-Seite von sich prägen. Denn genau das ist es, wofür die Blondine wirklich gefeiert werden sollte. Ohne Zweifel zu sich zu stehen, ob komplett ohne oder mit vielen Schichten Make-up im Gesicht.