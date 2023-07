von Pia Goward Du bist noch auf der Suche nach einem Duft für den Sommer? Dann ist unter den Parfum Bestsellern von Amazon bestimmt etwas für dich dabei.

Ob als Geschenk zum Valentinstag, Tag der Frauen, Muttertag, Geburtstag oder einfach zwischendurch für einen selbst – das perfekte Parfum ist immer eine gute Idee. Doch wie findet man einen Duft, der begehrt ist und mit Sicherheit gut ankommt? Man schaut sich die Bestseller an, denn Shops wie Amazon und Flaconi wissen bekanntlich, was ihre Nutzerschaft am liebsten hat. Welche Parfums dazugehören und bei Amazon aktuell die Rangliste anführen, zeigt dir BRIGITTE.

Gut riechen ist für viele ein Grundbedürfnis. Dazu zählt natürlich eine gute Körperhygiene, doch auch mit Parfums kann man nachhelfen, wenn man den natürlichen Körperduft nicht mag. Aufgesprüht wird es für die vollkommene Entfaltung der Dutftkomponenten am Handgelenk, am Haaransatz, entlang des Halses und an jeder anderen Körperstelle, an der der Puls besonders gut zu spüren ist.

1. Parfum-Bestseller bei Amazon: CALVIN KLEIN ck one

Großer Beliebtheit erfreut sich aktuell "ck one" von CALVIN KLEIN. Der Duft ist wegen seines zitrischen Aromas sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet und sorgt für einen regelrechten Frischekick beim Aufsprühen. In der Kopfnote sind Grüner Tee, Bergamotte und Kardamom anzufinden, während sich im Herzen Veilchen, Rosen und Muskatnuss aufhalten. Die Basisnote schließt mit Ambra und Moschus ab, wodurch der ikonische Duft seine markanten Züge bekommt.

2. Parfum-Besteller bei Amazon: JOOP! Le Bain

Affiliate Link JOOP! Le Bain Eau de Parfum for her, blumig-fruchtiger Damenduft für die moderne Frau ,75 ml (1er Pack) Jetzt shoppen 29,99 €

Das Eau de Parfum "Le Bain" von JOOP! ist nicht nur ein weicher, sondern auch ein sehr warmer Duft. Den orientalischen Touch bekommt das Parfum durch die Vielfalt an reichhaltigen Duftkomponenten. In der Basisnote befinden sich Amber, Moschus, Patchouli, Tonkabohne und Vanille, während der Duft im Herzen Jasmin, Maiglöckchen, Rose, Sandelholz und Zeder trägt. Abgeschlossen wird die Parfumpyramide mit Bergamotte, Organgenblüte und Zitrone in der Kopfnote.

3. Parfum-Besteller bei Amazon: NIVEA SUN

Affiliate Link NIVEA SUN Eau de Toilette (30 ml), NIVEA SUN EDT mit dem Original NIVEA SUN Sonnencreme Duft Jetzt shoppen 24,99 €

Der Duft des Sommers – kaum ein Parfum transportiert das Gefühl von Sonne auf der Haut so gut wie NIVEA SUN, das Parfum, das so riecht wie die berühmte Sonnencreme der Kultmarke. Viel ist über die Duftpyramide nicht bekannt: Die Basisnote beinhaltet pudrige Akkorde, das Herz besteht aus Blüten und im Kopf befinden sich grüne Noten. Insgesamt entsteht somit ein warmer Duft, der nicht nur nach Sommer riecht, sondern auch nach Geborgenheit und Wohlbefinden. Ein Parfum für die Nase und für die Seele.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.