Patagonia Gründer verschenkt sein Unternehmen für den guten Zweck

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Die Sportmarke Patagonia geht an eine gemeinnützige Organisation +++ Frische Haare: Deo löst Trockenshampoo als Mittel gegen fettige Haare ab.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

15. September 2022

Er verschenkt sein Milliardenunternehmen, um den Klimawandel zu bekämpfen

Statt an die Börse zu gehen oder sein Unternehmen zu verkaufen, entscheidet sich Yvon Chouinard dazu, sein Label Patagonia zu verschenken, und zwar, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Die Sportbekleidungsmarke wird an eine neu gegründete gemeinnützige Organisation überschrieben, die dann die Gewinne der Marke in die Bekämpfung des Klimawandels steckt. So wird sichergestellt, dass der gesamte Erlös der Natur und dem Klima zugutekommt.

Mit der Kreation der Marke wurde aus dem einstigen Bergsteiger ein Milliardär – sein Label hat einen geschätzten Wert von rund drei Milliarden Euro. Dem 83-Jährigen sei es wichtig, dass das Unternehmen nicht an Menschen ginge, die die Werte von Patagonia gefährden könnten. Vielmehr ginge es ihm darum, dass der Gewinn der Outdoor-Bekleidungsmarke genutzt werde, um "die Quelle allen Reichtums zu schützen", so der Unternehmer in einem offenen Brief auf der Firmenwebsite. Bereits seit der Gründung vor rund 50 Jahren legen das Unternehmen und sein Gründer großen Wert auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Natur. Yvon Chouinard spendete und verschenkte im Laufe der Zeit bereits viel Geld für wohltätige Zwecke und geht nun einen weiteren großen Schritt, um der Umwelt zu helfen.

14. September 2022

Beauty-Geheimtrick: Mit Deo verhinderst du das Fetten deiner Haare!

Deo wird heutzutage nicht nur unter den Achseln verwendet. Mittlerweile gibt es Deos auch für Füße und für Hände und jetzt auch für die Haare. Oder fast ... In einem TikTok stellt eine Userin jetzt ihren Geheimtipp vor. Beuge gegen fettige Haare vor mit einem normalen Sprüh-Deo aus der Drogerie.

Damit der Hack optimal funktioniert, solltest du das Deospray nach dem Haare waschen in deine Haare sprühen. Hierbei ist es wichtig, dass du nur deinen Ansatz besprühst. Ähnlich wie bei den Achseln, hält das Deo deinen Haaransatz frisch und sorgt dafür, dass du länger ohne Haare waschen auskommst. Ob du dabei lieber ein Deo ohne Geruch wählst, oder deinen Ansatz mit Rosen-Duft besprühst, kannst du frei entscheiden. Besonders praktisch ist dieser Tipp für längere Reisen oder eine stressige Woche.

