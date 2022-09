von Rike Andresen Das Thema Augenbrauen ist für viele oft ein schwieriges – welche Produkte benutze ich wie, welche Form passt zu meinem Gesicht. Ein neuer Beauty-Hack zeigt, wie wir uns den Stress zukünftig sparen können.

Dieser Hack geht viral – zurecht!

Eins können wir dir schon zu Beginn verraten: Dieser Hack ist super simpel und man benötigt nur insgesamt drei Utensilien, um die perfekten Brauen zu kreieren: Klebeband oder Pflaster, ein Make-up-Schwämmchen und Lidschatten, der der natürlichen Farbe deiner Brauen ähnelt.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das dachten wir uns auch, aber dass der Hack wirklich funktioniert, beweist uns dieses Video. In einer Art Greenscreen-Aufnahme betrachtet Beauty-Bloggerin Hayley Bui den neuen Beauty-Trend erstmal kritisch, sieht der Hack auf den ersten Blick doch etwas fragwürdig aus. Doch das Endergebnis überzeugt.

Augenbrauen-Hack anwenden: So funktioniert's

Zuerst nehmt ihr euch ein Klebeband eurer Wahl. Wer mag, kann auch gerne Pflaster verwenden – die reizen die Haut nicht so stark und lassen sich meist leichter von der Haut entfernen. Nun fangt ihr an, eure Braue entlang ihrer natürlichen Form abzukleben. Startet dafür am besten über der Braue und arbeitet euch langsam nach hinten vor. Anschließend wiederholt ihr das Prozedere an der unteren Seite eurer Braue. Schaut dabei unbedingt, dass das Klebeband am Ende eurer Augenbraue zusammenläuft, so erhält diese schließlich ihre spitze Form. Den vorderen Bereich der Braue lasst ihr frei, um ein möglichst natürliches Ergebnis zu erhalten.

Lidschatten anstatt Augenbrauenstift

Nun kommt der Beauty-Blender zum Einsatz. Tupft ihn leicht in die Lidschatten-Farbe eurer Wahl und presst diesen anschließend auf eure Brauen. Am besten beginnt ihr am hinteren Teil, denn dieser soll meist am definiertesten sein, wodurch er auch am meisten Produkt benötigt. Arbeitet euch dann langsam zum vorderen Teil der Braue vor. Falls nötig, nehmt gerne noch etwas Lidschatten auf euer Make-up-Schwämmchen auf, solltet ihr das Gefühl haben, ihr benötigt noch mehr Produkt für das perfekte Endergebnis. Das Prozedere wiederholt ihr anschließend auch bei der anderen Braue. Seid ihr mit dem Look zufrieden, zieht ihr vorsichtig das Klebeband ab und voilà – fertig sind die perfekten Augenbrauen!

Make-up-Hack funktioniert auch mit anderen Produkten

Wer den Look von Lidschatten auf den Augenbrauen nicht mag, der kann natürlich auch zu anderen Augenbrauen-Produkten wie Stift oder Gel greifen. Denn der Hack vereinfacht vor allem eins: In Sekundenschnelle haben wir die perfekte Brauenform. Und durch das Klebeband kann man beim Auftragen auch mal etwas "kleckern", denn mit einem Wattestäbchen und etwas Make-up-Entferner kann man überschüssiges Produkt ganz schnell wieder verschwinden lassen.

