Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Die Schlaffrisur für perfekt gestylte Haare am Morgen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

28. November 2022

Dank Schlaffrisur zum perfekten Morgen-Look

Fürs Haarstyling nehmen wir uns gerne Zeit. Es braucht halt ein wenig, um die perfekt lässigen Beach-Waves, denen man den vielen Aufwand, den man in sie investiert hat, nicht ansieht. Und am nächsten Morgen? Ist der ganze Look dahin! Zeitverschwendung! Dabei braucht es nur einen simplen Trick, um das wellige Kunstwerk auf dem Kopf auch am nächsten Tag noch perfekt aussehen zu lassen. Wie das geht? Mit einer einfachen Schlaffrisur, die uns Beauty-Guru Frau Beauty auf Instagram zeigt.

Dafür müsst ihr eure Haare zunächst einmal in zwei Partien unterteilen. Diese teilt ihr dann erneut. Jetzt wird gezwirbelt – und zwar unbedingt in die Richtung, in die die Locke ursprünglich eingedreht wurde. Die zwei entstandenen gezwirbelten Strähnen wickelt ihr wiederum umeinander und steckt den entstandenen Zopf am Oberkopf fest. Das gleiche macht ihr mit der anderen Haarpartie. Und ihr könnt euch sicher sein, auch am nächsten Morgen mit perfekt gestylten lockeren Wellen aufzuwachen.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.