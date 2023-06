von Melanie Wenzke Ein Mal im Monat ist es so weit. Eine ganz besondere Saison bricht an: die Erdbeerzeit! Sie beschert uns dynamische Hormone, die nicht nur Haut, sondern auch unser Haar nicht unberührt lassen. Das hat es mit Period-Hair auf sich.

Irgendwas ist anders, … aber was nur? Die Stimmung ist wechselhaft, am Kinn bahnt sich schon wieder ein neuer Pickel an und die Haare sitzen irgendwie nicht. Dieser Zusammenhang ist kein Zufall! Sondern vielmehr ganz natürlich. All das hängt nämlich mit dem weiblichen Zyklus zusammen, der während der Periode zur Höchstform aufläuft. Das verändert sich, wenn unsere Period-Hair uns den letzten Nerv kosten.

Period-Hair: Zyklus wechsle dich!

Kopfhaut ist Haut – so viel steht fest. Dass im Gesicht während unserer Menstruation vermehrt Unreinheiten auftreten, kennen wir (leider) bereits. Schlüssig ist demnach auch, dass die Kopfhaut Veränderungen durch den hormonellen Umschwung durchmacht. Haut-Expertin und medizinische Kosmetikerin Susanne Martens erklärt im Interview mit BRIGITTE den wissenschaftlichen Hintergrund:

Medizinische Kosmetikerin und Haut-Expertin Susanne Martens.

Eine zunehmende Talgproduktion in der Lutealphase, welche nach dem Eisprung bis zum Einsetzen der Periode anhält, ist im Gesicht und auf der Kopfhaut durch den sinkenden Östrogenspiegel und den Anstieg von Progesteron zu erklären.

Da Talg und Haarfollikel aus derselben Hautöffnung austreten, sind unsere Haare von der zunehmenden Fettproduktion unserer Talgdrüsen direkt betroffen. Die Kopfhaut fettet also schneller, was Einfluss auf das Erscheinungsbild unserer Haare hat: Plattes Haar mit weniger Volumen und fettiger Glanz sind die Folge. Doch ärgert euch nicht über einen Bad-Hair-Day, denn mit diesen Tipps wird er nur halb so schlimm.

Bad-Hair-Day während der Menstruation – das hilft!

Im ersten Schritt versuchen wir, die übermäßige Talgproduktion in den Griff zu bekommen. Hautpflege-Expertin Susanne Martens verrät uns, was wirklich hilft:

Nicht nur im Gesicht und am Körper können Wirkstoffe wie Salicylsäure (BHA) und Fruchtsäuren (AHA) bei einer übermäßigen Talgproduktion und Verhornung unterstützend wirken. Die dosierte Anwendung (1-2 mal pro Woche) von Shampoos mit Salicylsäure und Kopfhautpeelings mit milden Fruchtsäuren, regulieren die Talgansammlung im Haarfollikel und tragen sanft Verhornungen ab, welche unter Umständen neben einer öligen Kopfhaut auch zu Schuppen und Irritationen führen können.

Wenn ihr generell ein Problem mit schnell fettender Kopfhaut habt, können die beschriebenen chemischen Peelings mit BHA und AHA Abhilfe schaffen. Solltet ihr nur während eurer Menstruation betroffen sein, könnt ihr sie Tage davor oder währenddessen integrieren, um die Talgproduktion in Schach zu halten.

Frisuren-Ideen für Period-Hair

Keine Zeit, um Haare zu waschen? Mit diesen Frisuren für Period-Hair kein Problem! Unser All-Time-Favorite: der Sleek-Bun. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Bürste – vorzugsweise mit (synthetischen) Wildschweinborsten – und ein Zopfband oder eine Haarspange. Kämmt eure Haare mit etwas Gel einfach nach hinten, sodass auch die kleinsten Härchen angelegt sind und bindet sie zusammen. Diese Frisur sieht nicht nur stylisch aus, sie ist auch schnell gemacht. Alternativ könnt ihr z.B. auch nur die Haare am Oberkopf sleek zurückstylen und zusammenbinden. Dann ist der fettige Ansatz versteckt und ihr könnte eure Mähne halboffen tragen.

Natürlich ist auch Trockenshampoo unser Retter in Not. Am Abend zuvor vor dem Schlafengehen aufgesprüht, sehen eure Haare am nächsten Morgen sogar noch frischer aus. Auch ein Trockenshampoo-Schaum, den ihr entweder über Nacht einwirken lasst oder mit einem Föhn trocknet, ist eine tolle Lösung den Period-Hair entgegenzuwirken.