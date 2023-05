Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Beach-Wear Neuigkeiten: Perioden-Bademode +++ Wie wir die Ketten-Maniküre der Met Gala auch im Alltag tragen +++ Neben großen Roben überraschen vor allem krasse Beauty-Transformationen bei der Met Gala 2023

4. Mai 2023

Perioden-Beachwear: Das Must-Have für den Strand

Pünktlich zum Sommer gibt es Neuigkeiten in Sachen Beachwear. Wer bereits Fan von Periodenunterwäsche ist, wird diese Kollektion lieben: Nach der Unterwäsche folgt nun auch die Bademode! Die Beachwear von "ooia" kann während der Periode am Strand oder am See getragen werden. Zum Schwimmen selbst sind die Modelle allerdings nicht zu empfehlen, da sie sich im Wasser vollsaugen. Zum Beach-Volleyball oder für den entspannten Tag am Strand ist sie dank der Bikini-Optik jedoch optimal.

3. Mai 2023

Chain-Nails: So tragen wir das Met-Gala-Statement im Alltag

Dieses Design bekommen wir auf die Kette — oder besser gesagt: Wir bekommen die Ketten auf unsere Maniküre. Zumindest, wenn es nach Rita Ora, 32, geht, welche auf der Met Gala 2023 mit einer Maniküre der Extraklasse überraschte. Neben klassischer Chanel-Details, die mottogerecht an Karl Lagerfeld erinnern, sind vor allem die langen silbernen Gliederketten aufgefallen, die an ihren Nägeln herabhängen.

Rita Ora überrascht zur Met Gala 2023 prunkvollen Ketten an den manikürten Nägeln. © WWD / Getty Images

Zu viel für den Alltag? Nur Mut! Seit der Y2K-Modebewegung gehören kleinere Ketten auf der Maniküre schon fast mit ins Portfolio eines jeden Nagelstudios. Und so integrieren wir Ritas XXL-Ketten-Trend auch in den Alltag: Eine Minikette herausgesucht, ins Nagelstudio gegangen und entweder als Akzent vollständig auf die Nägel geklebt oder mit einem Loch durch die Gel-Maniküre gebracht. Fertig! Wem das Ganze dann doch zu viel ist, kann sich erst einmal mit einem simplen Nagel-Piercing herantasten.

2. Mai 2023

Die Met Gala 2023 hat nicht nur modisch einiges zu bieten

Der erste Montag im Mai ist für Fashion-Fans ein Feiertag, denn da öffnet das Metropolitan Museum of Art hat wieder einmal seine Pforten. Unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" strömten gestern Abend zahlreiche prominente Gäste zur beliebten Met Gala und zeigten mit ihren Looks ihr Händchen für Mode, Komposition und Geschichte. Während die Roben dieses Jahr eher schlicht ausfielen, was zum Teil an dem recht schwarz-weiß-lastigen Motto lag, waren die Beauty-Verwandlungen dafür umso spannender.

Allen voran überraschte Schauspielerin Florence Pugh mit einer drastischen Transformation. Zuletzt hatten wir sie mit mittellangen, brünetten Haaren für eine Filmrolle gesehen, auf dem Red Carpet der Met Gala 2023 zeigt sie sich mit raspelkurzem Buzz Cut. Zwar soll die neue Frisur ihrem anstehenden Film-Projekt "We Live In Time" geschuldet sein, mit elegantem Kopfschmuck weiß sie diese aber großartig in Szene zu setzen.

Florence Pugh mit stylischem Buzz Cut bei der Met Gala 2023. © Jamie McCarthy / Getty Images

Ein weiterer Beauty-Trend der Met Gala hat direkten Bezug zu Karl Lagerfelds Katze Choupette. Keine Geringere als Doja Cat persönlich präsentiert sich an dem Fashion-Abend mit Katzenprothesen und eleganten Cat Eyes auf dem Red Carpet.

Ähnlich tierisch ging es auch bei Lil Nas X, 24, zu, der sich ebenfalls als Choupette inszenieren ließ. Star-Visagistin Pat McGrath kreierte mit über 5000 Kristalle einen futuristischen Look, der die Grenze zwischen Mensch und Tier überschreitet. Ein richtiges Kunstwerk!

Lil Nas mit extravagantem Katzen-Make-up. © Michael Buckner / Getty Images

