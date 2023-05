Kein Händchen für Lidschatten? Das ist eure glamouröse Lösung! 

Für den ESC ist Conchita Wurst nach Liverpool gereist. Ihre vielseitigen Looks für waren an Raffinesse und Kreativität kaum zu überbieten.

Immer dieses auftragen – blenden – nachtragen und dann wieder verblenden von Lidschatten. Das kostet aber auch Zeit und Nerv! Beides ist gerne mal Mangelware. Wenn ihr trotzdem nicht auf ein glamouröses Augen-Make-up verzichten wollt, lohnt sich ein Blick auf den Eurovision Song Contest – genauer gesagt auf die Sängerin Conchita Wurst. Die ehemalige Siegerin ist nämlich auch nach Liverpool gereist und begeistert ihre Fans mit unvergleichbaren Outfits, ebenso wie Beauty-Looks. Einer von ihnen hat es uns ganz besonders angetan: Perlen verschiedener Größen versammeln sich ästhetisch sich auf dem Gesicht der Österreicherin. Was so vielleicht nicht ganz alltagstauglich ist, geht auch anders.

Zum Beispiel angeordnet in einem Halbkreis oberhalb der Lidfalte. Wenn ihr mit einem kleinen Pinsel etwas durchsichtigen Wimpernkleber an die gewünschte Stelle auftragt und anschließend die halbierte Perle mithilfe einer Pinzette auf die klebrige Stelle setzt, gelingt es euch am besten. Wenn ihr einen noch reduzierteren Look bevorzugt, könnt ihr auch nur im Augeninnenwinkel und z.B. im Augenbrauenbogen eine Perle platzieren. Auch in der Mitte des unteren Wimpernkranzes kann der Hingucker schmeichelhaft aussehen. Ganz egal für welche Anordnung ihr euch entscheidet: Ein Mal geübt funktioniert das Anbringen super schnell, verlangt euch keine Lidschatten-Fähigkeiten ab und beschert euch einen echten Wow-Moment.

