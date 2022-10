Catherine, Princess of Wales Ihr Stil setzt TikTok-Trends

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Prinzessin Kate geht mit ihrem Stil viral auf TikTok +++ UN Women Deutschland und Armed Angels designen Socken für einen guten Zweck +++ French Pin Bun: Ein Trend, der nicht nur Französinnen gefällt.





Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

19. Oktober 2022

Prinzessin Kate erobert TikTok – mit ihrem Style

TikTok wird mittlerweile auch in Sachen Modetrends immer relevanter – so relevant, dass es Studien darüber gibt, was auf der App gerade angesagt ist. Anhand von Klicks und Views haben Fashion Expert:innen von Boohoo herausgefunden, worauf es diesen Herbst und Winter ankommt. Neben Daunenjacken und grünen Kleidern ist auch der Style von einer ganz bestimmten Prinzessin total beliebt. Catherine, Princess of Wales, überzeugt die User:innen mit ihrem Reiterstil. Dieser gehört zu den absoluten Highlights für die kalte Jahreszeit.

Prinzessin Kate setzt gerne mal auf Tweed © Samir Hussein / Getty Images

Unter dem Hashtag #EquestrianStyle sind unter anderem Blazer mit Tweed und kniehohe Stiefel zu finden – Kleidungsstücke, die wir auch oft an Kate bestaunen können. Diese Statement-Stücke sind nicht nur zeitlos und elegant, sondern lassen sich auch wunderbar in die eigene Garderobe integrieren. Hohe Stiefel passen hervorragend zu Kleidern und sehen auch zur Jeans super gut aus. Gleiches gilt für Blazer, die mit einer lässigen Hose besonders cool aussehen. Auch mit einer schicken Hose wirkt ein Tweed-Blazer elegant, wie Kate es und vormacht.

18. Oktober 2022

Zwei Socken, ein Ziel: Diese Füßlinge stehen für mehr Gerechtigkeit

Auch im Jahr 2022 ist Gleichberechtigung der Geschlechter nicht Realität. Das Kölner Modelabel Armedangels startete genau deshalb eine Kampagne, die die Solidaritätsbewegung HeForShe unterstützt. Ihr Ziel: Mehr Geschlechtergerechtigkeit und Toleranz. Das Motto: "Stand up for Equality". Genau das ziert auch die limitierten Socken, die Armedangels in Zusammenarbeit mit UN Women herausbringt. Der Erlös geht zu 100 % an HeForShe.

Die "Stand up for Equality"-Socken sind in schwarz und weiß erhältlich. © PR

Die HeForShe Bewegung ruft Menschen aller Geschlechter auf, sich dem Aktivismus für die Gleichstellung von Frauen und Mädchen anzuschließen. Dieser wurde viel zu lange als reine "Frauensache" betrachtet. HeForShe soll auch cis-Männer einladen, sich gegen Diskriminierung und Gewalt aller Formen einzusetzen. Da macht Shoppen direkt noch mehr Spaß!

17. Oktober 2022

French Pin Bun: Dieser Dutt ist nicht nur schön, sondern auch ganz leicht gemacht

Bei eleganten Frisuren schauen wir gerne rüber zu unseren französischen Nachbarinnen, denn bei ihnen gibt es immer besondere Styles zu entdecken. Dazu zählt auch der French Pin Bun, der derzeit absolut im Trend liegt. Und das nicht ohne Grund: Der Style ist schick und schnell gemacht. Wenn die Zeit also morgens mal knapp wird, ist dieser Dutt die perfekte Alternative zum einfachen Pferdeschwanz.

Für den French Pin Bun braucht ihr, wie der Name schon verrät, einen French Pin. Dabei handelt es sich um eine große Haarnadel mit Doppelspitze, die sich ganz leicht ins Haar schieben lässt. Um den Look zu kreieren, nimmst du zunächst mit einer Bürste deine Haare zusammen und fixierst sie bei Bedarf mit etwas Texturspray. Dann drehst du deine Haare zu einem tief sitzenden Dutt ein, ohne ein Haargummi zu verwenden. Zum Schluss festigst du den Dutt nämlich dadurch, dass du die Haarnadel von vorne in den Knoten steckst, sie dann drehst und durch den Dutt schiebst. So bleiben die Haare schön fest sitzen und wenn du möchtest, kannst du den Halt mit etwas Haarspray noch verbessern.

