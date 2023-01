von Ilka Alves Goncalves Priyanka Chopra ist eine vielschichtige Künstlerin. Nach erfolgreicher Bollywood-Karriere ging es nach Hollywood und jetzt erobert sie noch den Beauty-Markt. Beim Interview zu ihrer limitierten Make-up-Linie gewährt sie uns private Einblicke in ihre Schönheitsrituale.

Priyanka Chopra ist seit Juli 2021 das Gesicht von Max Factor und lanciert im Frühjahr 2023 ihre erste limitierte Make-up-Linie mit dem Beauty-Riesen. Zum Auftakt-Event treffen wir den Hollywood-Star zum großen Beauty-Interview in London.

Priyanka Chopra gewährt Einblicke in ihre Beauty-Routine

Kaum betrete ich den Raum, in dem das Interview stattfinden soll, kann ich die Präsenz von Priyanka Chopra Jonas bereits spüren. Sie ist weder sonderlich groß, noch trägt sie einen auffälligen Duft – es ist ihr Glow, ihre Ausstrahlung und ihre sympathische Art, die mir signalisieren: Hier ist ein Star vor dir. Für das Interview erscheint sie in Weiß und setzt nur auf ihren Augenlidern und Lippen auf roséfarbene Akzente. Alles sehr zart und passend zu ihren Gesichtszügen – ein wichtiger Punkt in ihrer Beauty-Routine, wie sie mir später erklärt. Wir setzen uns und beginnen das Gespräch über die schönen Dinge im Leben.

Drei Beauty-Produkte hat Priyanka Chopra Jonas immer dabei

Für manche ist es das Make-up, der Concealer oder der Augenbrauenstift: Beauty-Lieblinge hat jede:r, die meist täglich zum Einsatz kommen. Die Frau von Nick Jonas hat gleich drei Produkte, auf die sie nicht verzichten möchte: "Ich habe immer einen Lippenstift in meiner Tasche. Eine knallige Farbe, die man als kleinen Farbklecks oder mit voller Wirkung auf der ganzen Lippe tragen kann. Einen Lippenstift kann man auch für die Wangen oder als Lidschatten nutzen, deswegen habe ich gerne einen Mehrzweck-Lippenstift in meiner Tasche. Zudem habe ich immer einen Lippenbalsam dabei. Und dann noch eine Wimperntusche. Mascara war eines der ersten Make-up-Produkte, die ich benutzt habe."

Priyanka Chopra hat mit ihrer Universal Colour Collection eine Make-up-Reihe für alle Haut- und Haar-Typen entwickelt. © Coty / PR

Vor allem der Lippenstift sei ihre Geheimwaffe, wenn der Tag einmal schlecht gelaufen ist, man sich müde oder traurig fühlt. Etwas Farbe auf die Lippen und schon sei die Laune besser, so lautet Priyankas Meinung. Schon lange arbeitet sie im Film- und Model-Business und kennt sich mit Make-up aus. Sie findet, für einen gelungenen Beauty-Look sind vor allem zwei Dinge entscheidend: "Es ist wichtig, dass man sein Gesicht kennt oder einen Maskenbildner hat, der die Gesichtszüge studiert und weiß, was die Vorzüge sind. Man sollte zudem nicht zu viel Make-up verwenden, weniger ist mehr. Und der Farbton sollte so ähnlich wie möglich dem Hautton und der Hautstruktur entsprechen, damit es sich so natürlich wie möglich anfühlt."

Laut Priyanka: Das ist der beste Beauty-Tipp

Als Hollywoodstar hat man fast täglich mit professionellen Visagist:innen zu tun, weshalb wir von Priyanka Chopra wissen wollten, was denn der beste Schönheits-Tipp gewesen sei, den sie je bekommen hat. Die Antwort ist eindeutig. Man könne mit den besten Maskenbilder:innen zusammenarbeiten, eine gute Haut sei die beste Grundlage für jedes Make-up. Weiter verrät sie: "Ich habe ein verrücktes, intensives Leben und bin die ganze Zeit unterwegs, was wiederum zu Jetlag führt, da muss man aktiv etwas dagegen unternehmen, um die eigene Haut zu pflegen. Ich trinke tonnenweise Wasser und versuche mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Was bedeuten kann, dass ich keine Zeit habe, um mich zu verabreden."

Zudem weist sie darauf hin, dass die Haut tagsüber durch Umwelteinflüsse, Make-up oder Staubpartikel strapaziert wird, sodass eine Reinigung der Haut am Abend obligatorisch sei.

Egal, wie müde ich bin, ich nehme mir zehn Minuten Zeit, um sicherzustellen, dass ich meine Haut reinige und mein Öl-Serum und meine Feuchtigkeitscreme auftrage. Und wenn ich nicht zu müde bin, verwende ich zudem Augencreme und creme meine Hände und Füße ein.

Am Morgen geht es für die 40-Jährige dafür umso schneller zu. Duschen und Sonnenschutz reichen bei Priyanka an den meisten Tagen aus.

Für glatte Haut schwört Priyanka Chopra auf diese drei Produkte

Zum Ende des Gespräches wollten wir es noch einmal genauer wissen: Auf welche Skincare-Produkte schwört denn ein Hollywood-Star? "Ich benutze Forest Essentials aus Indien, die meine beste Freundin mir empfohlen hat. Ich verwende das 24-Karat-Serum von denen, das ist sehr feuchtigkeitsspendend und die Haut fühlt sich verändert an, wenn man es regelmäßig trägt. Ich liebe das Hyaluronsäure-Serum von Dr. Barbara Sturm und noch die Feuchtigkeitscreme von 111skin. Das ist eine superleichte Feuchtigkeitscreme für den Tag. Ich wechsle ständig meine Hautpflege, weil die Haut gegen die Produkte immun wird, aber das sind die drei Produkte, die ich immer wieder kaufe."