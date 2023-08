So wird dein Look subtil und elegant

von Melanie Wenzke Quiet Luxury ist ein Trend, der uns modisch bereits in festen Händen hält. Doch nicht nur unsere Klamotten können stillen Luxus verkörpern, sondern auch unser Make-up. Folgt ihr diesen drei Grundsätzen, wird auch euer Look mühelos elegant.

An diesem Trend kommt im Jahr 2023 niemand vorbei: Quiet Luxury. Es ist die ganz natürliche Evolution, die beim Clean Girl Make-up startete und mit der Old Money Aesthetic so richtig Fahrt aufnahm. Wir shoppen Handtaschen im Quiet-Luxury-Stil, kleiden uns subtil luxuriös und selbst unser Schmuck ist dezent, aber hochwertig. Die einzig logische Folge auf diese Trends ist das Quiet Luxury Make-up und wir wissen ganz genau, wie ihr das erzielt.

Quiet Luxury Make-up: 3 Grundsätze des eleganten Mak-ups

Zeitlos, subtil, modisch, aber zurückhaltend – überträgt man diese Beschreibungen auf Make-up, kommt der Quiet-Luxury-Look heraus. Diese drei Grundsätze bieten euch Orientierung beim Nachschminken des Trends.

1. Soft matte > glowy

Alles, was glänzt, wirkt praller und jugendlicher. Deshalb können wir verstehen, warum sich Glowy Skin in den letzten Jahren zu einem der großen Trends etabliert hat – trotzdem stehen die Zeichen beim Quiet Luxury Make-up auf einen soften Matt-Look. Das "soft" bedeutet, dass unser Gesicht nicht todes-matt ist, sondern trotzdem Bewegung mit einem sehr subtilen Strahlen besitzt.

Um diesen soft matten Effekt zu erzielen, könnt ihr bei der Auswahl eurer Foundation oder BB-Cream darauf achten, dass sie dieses Finish besitzt. Das steht meist auf der Verpackung. Ihr könnt aber auch im zweiten Schritt mit dem richtigen Puder dieses feingezeichnete Ergebnis erzielen. Setzt dabei in der T-Zone auf ein stärker mattierendes Puder, wie das It Cosmetics Bye Bye Pores Pressed Powder (um 38 Euro), und außerhalb dieser Region auf ein Puder mit soft mattem Finish, wie das Nars Soft Matte Powder (um 40 Euro) oder das e.l.f. Halo Glow Setting Powder (um 10 Euro).

Ist euer Teint zu matt, könnt ihr mit einem Finishing-Puder mit lichtreflektierenden Pigmenten das Licht in euer Gesicht zurückbringen. Hier ist das Hourglass Ambient Lighting Powder (um 48 Euro) oder das Kiko Radiant Fusion Baked Powder (um 15 Euro) eine ausgezeichnete Wahl – spart damit nur die T-Zone aus.

2. Schimmer > Glitzer

Auf den Augen und Wangen wollen wir feinen Schimmer, kein Glitzer. Achtet beim Lidschatten also darauf, dass die Schimmer-Pigmente sehr fein gemahlen sind, sodass ihr sie kaum erkennen könnt. Sobald ihr mit dem Finger oder Pinsel in das Pfännchen geht, sollte sich die Formulierung cremig anschmiegen und subtil das Licht reflektieren. Um grobe Glitzer-Partikel machen wir sowohl beim Highlighter, als auch beim Augen-Make-up für den Quiet-Luxury-Look einen großen Bogen.

3. Organische Farben > grelle Töne

Quiet Luxury Make-up steht für Natürlichkeit – auf den ersten Blick. Das, was das Auge als "natürlich" auffasst, kann auch mit viel Mühe erzielt worden sein. Verwenden wir organische Farben, die zu unserem Hautton, unserer Lippenfarbe oder dem Ton unserer Wimpern und Augenbrauen passen, wirkt unser Make-up dezent elegant.

Orientiert euch bei eurer Lippenfarbe an eurer natürlichen Färbung und wählt z.B. ein getöntes Lippenöl oder einen Balsam aus, der euren Naturton hervorhebt. Passt auch euer Rouge dieser Farbe an – wenn sich Nuancen im Gesicht wiederholen, wirkt das besonders schmeichelnd. Wenn ihr einen Eyeliner tragen wollt, könnt ihr statt auf Schwarz (das natürlicherweise nicht in unserem Gesicht vorkommt) auf Braun setzten. Das Gleiche gilt auch für die Farbe eures Lidschattens: Erd- oder Rosé-Töne unterstreichen eure Schönheit, ohne zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

