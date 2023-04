Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Vogue widmet Maiausgabe Menschen mit Behinderungen +++ Die beliebteste Tasche des Jahres kostet nur 15 Euro +++ "The Ramadan Edit": Zalando begeistert mit ausgewählten Bayram-Looks. +++ Dieser geniale Beauty-Trend vereint Pflege und Beauty.

20. April 2023

Fünf Cover mit Wow-Faktor: Vogue setzt ein Zeichen der Inklusion

Die letzten Jahre ist die Modebranche inklusiver geworden, alle Gruppen repräsentiert sie aber noch lange nicht. Das hat sich auch die britische "Vogue" gedacht und trumpft mit seiner Mai-Ausgabe mit fünf Wow-Covern auf, die genau das ändern sollen! Die britische sowie die deutsche Ausgabe des Modemagazins widmet seine Maiausgabe Menschen, die nicht die typischen Model-Kriterien erfüllen. Das Ziel: Inklusion von behinderten, taubstummen, kleinwüchsigen oder trans* Personen im Mode-Business. Darauf etwa im Rollstuhl oder mit Gehstock abgebildet: Aaron Rose Philip, Justina Miles, Ellie Goldstein, Sinéad Burke und Selma Blair.

Edward Enninful, Chefredakteur der britischen Vogue, die in ihrer Maiausgabe insgesamt fünf verschiedene Cover mit Personen, denen Ableismus widerfährt, herausbringt, begründet seine Entscheidung im Editorial: "Die Veröffentlichung dieser Ausgabe war eine notwendige und überfällige Schulung für alle – und hat uns viele Lektionen beigebracht, die wir in die Zukunft mit uns tragen werden." Das Leitmotto der Ausgabe sei "Reframing Fashion", also Mode einen neuen Rahmen geben.

Mit der neuen Ausgabe ziert Ellie Goldstein, Model mit Downsyndrom, bereits zum zweiten Mal das Cover des berühmten Modemagazins. Und auch für Selma Blair, bei der vor fünf Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, ist es das zweite Cover – und zwar zur selben Zeit. Denn der "Eiskalte Engel"-Star ziert nicht nur die Maiausgabe der britischen Edition, sondern auch die deutsche Vogue. Unter dem Leitsatz "The new female Force" erzählt die 50-Jährige in der Coverstory offen über ihre Erkrankung. Für das Titelblatt ließ sich Selma Blair auch bewusst mit ihrem Gehstock fotografieren: "Ich glaube, dass Repräsentation wichtig ist.“

Selma Blair erzählt in der deutschen Vogue über ihre MS-Erkrankung. © Adama Jalloh für VOGUE

19. April 2023

Supergünstig und ein echtes Platzwunder: Diese Tasche von Uniqlo ist die begehrteste des Jahres

Taschen gehören zu den Accessoires, die wirklich eine Investition wert sind. Müssen sie aber gar nicht! Die beliebteste Handtasche laut Trendreport von Lyst ist nämlich ein echtes Schnäppchen und kostet gerade einmal 15 Euro! Die Bauchtasche feiert 2022 und 2023 ihr fulminantes Revival und bringt die Y2K-Attitüde wieder in den Alltag. Star dieser Bewegung: Die "Runde Mini Schultertasche" von Uniqlo. Ihren Erfolg hat sie vor allem der chinesischen Video-Plattform TikTok zu verdanken, wo die Tasche unter dem Hashtag #uniqlobag bisher 4,5 Million Views erzielen konnte.

Was die Uniqlo-Tasche aus Nylon auch jenseits von TikTok so begehrlich macht? Ihr universeller Charakter. Mit ihren neutralen Farben wie beige, Schwarz oder Puder ist die Tasche ein Pieces, das nie der Mode kommt und sich immer wieder als Klassiker anbieten. Egal, ob zum sportlichen Outfits mit Jeans, Top und Sneakern als auch zu feinen Büro-Outfits aus Midirock, schicker Bluse und Pumps lässt sich die Tasche paaren. Was will man mehr?

18. April 2023

The Ramadan Edit: Zalando begeistert mit Bayram-Styles, ausgewählt von der Community

Zum Ende des Fastenmonats Ramadan und damit pünktlich zum Zuckerfest, begeistert Zalando die muslimische Community. Während Gläubige sich während des Fastenmonats tiefer in Verbindung mit Werten wie Dankbarkeit, Zusammenhalt, Familie und Reflexion bringen, stellt das Zuckerfest, auch Bayram genannt, den Höhepunkt dar. Ein Fest, das man feierlich mit Familie und Freunden zelebriert. Zu diesem Anlass hat das Online-Haus Zalando verschiedene Creator:innen interviewt und sie gefragt, was die Zeit für sie so besonders macht.

Wolfie Aziza © Zalando/PR

Auch Influencerin Wolfie Aziza ist mit von der Partie: "Ramadan ist nicht nur der Monat des Fastens, sondern auch der Monat des Friedens, der Vergebung, der Güte und der Geduld. Es ist der Monat der spirituellen Disziplin und er hilft uns, dankbar für das zu sein, was wir haben", hält sie fest. Die Festtags-Looks überzeugen mit schönen Blusen, spannenden Maxikleidern und festlichem Schmuck. Alle Antworten und Styles gibt es derzeit auf zalando.de.

17. April 2023

Lip Bloss: Hier kommt das Beste aus zwei Beauty-Welten zusammen

Handelt es sich hier um einen elenden Vertipper? Oder weshalb spricht man nun vollmundig von "Bloss" anstatt des klassischen "Gloss"? Die Erklärung ist so einfach wie simple (und genial!): TikToker:innen begeistern derzeit mit Videos zu Produkten aus funkelndem Gloss und einem pflegendem Balm, kurzum: Lip Bloss!

Während das Balm die Lippen mit Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Jojobaöl oder Sheabutter pflegt und sogar vor Kälte oder dem Austrocknen durch Hitze schützt, ist ein Lipgloss eher für die Optik zuständig. Glitzerpartikel, zarte Farben und ein Hochglanz-Finish sind hier inklusive. Wer nun denkt, dafür müsse er zwei Produkte mühsam miteinander vermischen, irrt. Die Beauty-Produktpalette ist bei den Herstellern mittlerweile riesig. Besonders beliebt: der "Maracuja Juicy Lip Plump" von Tarte, der "Tinted Lip Balm" von Honest Beauty und das "Soft Pinch Tinted Lip Oil" von Rare Beauty.

