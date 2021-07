Ronja Forcher: Ein Leben vor der Kamera

In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – entführen wir Sie in eine noch schönere Welt. In der aktuellen Staffel GLOSSIP ist Ronja Forcher zu Gast und verrät uns in der ersten Folge, wie sich das Leben im Rampenlicht anfühlt.

Ronja Forcher, 25, mag den meisten durch ihre Rolle als Lilli Gruber in der ZDF-Fernsehserie "Der Bergdoktor" bekannt sein. Bereits seit 20 Jahren schauspielert die gebürtige Innsbruckerin, ihr Debüt hatte sie in der KIKA-Serie "Beutolomäus". Doch auch auf der Theaterbühne und in der Musikszene gibt Forcher ein gutes Bild ab. Ihre Debüt-Single "Danke" erschien im März 2021.

Folge 1: Ein Leben vor der Kamera

Alle Augen sind auf sie gerichtet, wenn sie die Lilli Gruber in der ZDF-Fernsehserie "Der Bergdoktor" spielt: RONJA-FORCHER-BERGDOKTORSchauspielerin Ronja Forcher ist ein Leben vor der Kamera gewohnt. Doch welche Vor- und Nachteile hat das für die Österreicherin? Fest steht: Verstecken geht nicht! Wie ist es, alles mit der Öffentlichkeit zu teilen – und ist da überhaupt noch Zeit für ein Privatleben? Seit Kurzem steht die 25-Jährige jedoch nicht nur vor der Filmkamera, sondern auch vor dem Mikro – wie sie zur Musik kam und was sie abseits vom Rampenlicht tun würde, erfahren Sie in der neuen GLOSSIP Folge.

GLOSSIP, der GALA Beauty-Podcast: Immer freitags auf Audio Now, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.