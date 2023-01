von Pia Goward Ein roter Lippenstift fehlt dir noch in deiner Sammlung? Dann suche nicht weiter, sondern schau dir unsere sechs Favoriten an und warum wir sie weiterempfehlen!

"Rote Lippen soll man küssen" sang einst Cliff Richard, doch woher kommt die Begeisterung für roten Lippenstift und wie macht man ihn eigentlich so haltbar, dass er jedem Essen und jedem Kuss standhält? Wir haben uns umgeschaut und die sechs besten Lippenstifte herausgesucht, die wirklich jedem Menschen stehen.

Wieso brauche ich einen roten Lippenstift?

Die Farbe Rot hat eine besonders starke Wirkung auf andere. Egal ob als Kleidungsstück oder kräftiger Ton auf deinen Lippen – die Menschen um dich herum halten dich nicht nur für selbstbewusst, sondern empfinden dich auch als jünger, frischer, präsenter und in einigen Fällen sogar zugänglicher. Das liegt vermutlich daran, dass Rot Wärme und Energie ausstrahlt, beides sehr positive Eigenschaften.

Für Männer haben rote Lippenstifte übrigens eine ganz besondere Bedeutung, wie eine Studie der University of Manchester bereits 2010 herausgefunden hat. Denn demnach blieben Männer an Bildern von Frauen mit roten Lippen deutlich öfter hängen als an den Bildern, auf denen Frauen keinen Lippenstift trugen. Aber woher kommt diese angebliche Begeisterung für den natürlichen Look, wenn laut Studie die Männer doch eigentlich knallige Lippen viel interessanter finden? Das liegt vor allem am Beziehungsstatus. Männer, die eine Freundin haben, mögen das Natürliche lieber an ihren Seelenpartnerinnen. Die Aufmerksamkeit eines Single-Mannes erhält man aber anscheinend besonders mit roten Lippen. Doch auch hier gilt wieder: Das trifft nicht auf jeden zu. Und noch viel wichtiger ist, egal ob ein Mann nun Fan roter Lippen ist oder nicht, wenn du einen knalligen Lippenstift tragen möchtest, dann tu es einfach. Dafür haben wir jetzt sechs Produkte, die allesamt erschwinglich sind und dir garantiert stehen werden!

Estée Lauder Pure Color Envy

Intensive Farbpigmente sorgen dafür, dass bei diesem Lippenstift von Estée Lauder deine Lippen nur so strahlen werden, sobald du die Farbe aufträgst. Ein innovativer Feuchtigkeitskomplex soll hier für hydratisierte Lippen sorgen, sodass Austrocknen der Vergangenheit angehört. Das macht den Lippenstift letztendlich auch so geschmeidig. Halten soll er mit einer Schicht bis zu sechs Stunden – danach gerne erneuern. Wie du den Lipstick langanhaltend aufträgst, erfährst du weiter unten.

Übrigens liefert Estée Lauder einen weiteren Lippenstift, der wirklich jeder Frau stehen soll. Die Farbe Rebellious Rose ist, wie der Name bereits verrät, kein exakter Rotton, sondern bewegt sich eher auf einer dezenteren Ebene. Für einen eleganten Look am Tag mit geschminkten Lippen ist der Pure Color Envy Matte Sculpting Lippenstift daher perfekt.

Chanel Rouge Allure

Chanel ist nicht nur bekannt für das berühmt-berüchtigte Kleine Schwarze, sondern auch für luxuriöse Kosmetik und aufregende, kraftvolle Farben. Mit Rouge Allure liefert Chanel einen Lippenstift mit zart-schmelzender Textur für ein satin-artiges Finish auf deinen Lippen. Aufgrund der hohen Deckkraft kannst du hier eine besonders hohe Farbintensität erwarten. Die Inhaltsstoffe, darunter Süßmandelöl und grüner Tee, sorgen für genügend Feuchtigkeit in deinen Lippen.

Banana Beauty Semi Matte Liquid Lipstick

Banana Beauty Semi Matte Liquid Lipstick

Die veganen Semi Matte Liquid Lipsticks von Banana Beauty sind perfekt für einen natürlichen Look. Der enthaltene Blütennektarextrakt versorgt deine Lippen mit viel Feuchtigkeit, wodurch ein angenehmes Tragegefühl entsteht und du nicht mit einem Lippenfettstift nacharbeiten musst. Aufgebaut wie ein Lipgloss lässt sich der Lippenstift ganz leicht mit dem Applikator auf deine Lippen auftragen, sodass du nicht einmal unbedingt einen Lipliner benötigst. Ein absoluter Pluspunkt: Der Lippenstift ist frei von Karmin!

L’Oréal Paris Color Riche

Die Lippenstiftreihe Color Riche von L’Oréal Paris verspricht bereits mit ihrem Namen reichhaltige Farben. Egal ob Red Passion oder Garnet Rose, beide Rottöne sorgen für einen eleganten und gleichzeitig verführerischen Look. Zudem sind die Lippenstifte allesamt feuchtigkeitsspendend, wodurch du nicht einmal einen Lippenbalsam benötigst, wenn du eine weitere Schicht auftragen möchtest.

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Lippenstift

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Lippenstift

Du möchtest einen Lippenstift einmal auftragen und damit das perfekte, langanhaltende Ergebnis erzielen? Dann ist der Maybelline New York Super Stay Matte Ink Lippenstift das Richtige für dich! Egal, für welche Farbe du dich entscheidest, der zunächst flüssige Lippenstift festigt nach dem Auftragen auf deine Lippen und verspricht einen 16-Stunden-Halt. Erfahrungsgemäß kann das bestätigt werden, sodass beim Abschminken definitiv Reinigungsöl zum Einsatz kommen sollte, um die Farbe komplett entfernen zu können. Auch der leichte Tragekomfort spricht für den Lippenstift. Einziges Manko: Der Lipstick ist wenig hydratisierend – wir empfehlen daher einen Lipbalm.

Catrice Power Plumping Gel Lipstick

In dem Power Plumping Gel Lipstick von Catrice in der Farbe Don’t Be Shy ist Hyaluronsäure enthalten, damit deine Lippen bei jedem Tragen optisch geglättet und mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt werden. Durch die gel-artige Konsistenz liegt der Lippenstift leicht auf deinen Lippen und sorgt für mittlere bis hohe Deckkraft.

Wie hält mein Lippenstift länger?

Die ewige Frage nach der langen Haltbarkeit eines Lippenstifts scheint nach wie vor nicht gelöst zu sein. Fakt ist: Wie lange ein Lippenstift hält, hängt nicht nur von deinen Lippen ab, sondern auch vom Stift selbst. Einige Lipsticks sind einfach nicht so hergestellt worden, dass sie ewig halten. Matte Lippenstifte sind generell dafür bekannt, länger zu halten als cremige.

Was du dennoch tun kannst, damit er so lange wie möglich hält, zeigen wir dir jetzt:

Peele deine Lippen sanft Benutze nun Lipbalm Danach tupfst du ihn mithilfe eines Kosmetiktuchs ab, damit überschüssiges Fett absorbiert wird Jetzt kommt der Lipliner ins Spiel, mit dem du deine Lippenkontur nachzeichnest (bei rotem Lippenstift empfehlen wir kein Overlining) Anschließend kannst du die erste Schicht deines Lippenstiftes auftragen Da eine Schicht bei den meisten Lipsticks nicht reicht, werden nun deine Lippen erneut mit einem Kosmetiktuch abgetupft Trage jetzt die zweite und dann noch mal eine dritte Schicht auf Bei Bedarf kannst du deine Lippen etwas bepudern, damit die Farbe fixiert wird

Burt's Bees 100 Prozent Natürlich Lippenbalsam, Bienenwachs mit Honig, 1 Stift

Welches Augen-Make-up trage ich zu einem roten Lippenstift?

Da Rot bereits eine sehr knallige Farbe ist, kann hier beim Augen-Make-up auf das Motto "weniger ist mehr" gesetzt werden. Mascara zum Verlängern und Definieren deiner Wimpern – gern auch in Braun – und bei Bedarf ein zarter Lidstrich am äußeren Ende deiner Augen reichen vollkommen aus für den alltäglichen Look.

Am Abend darf es auch gern etwas dramatischer sein und durch einen durchgehenden Lidstrich oder etwas Lidschatten in oliv, grau oder braun ergänzt werden. Auffällige Farben am Auge solltest du jedoch vermeiden.

Hilft er wirklich gegen Augenringe?

Ein roter Lippenstift als Alternative zum Concealer? Das klingt nach einem Scherz, ist aber absolut machbar. Denn Orange ist eine der Komplementärfarben zu Blau und sorgt so für einen Ausgleich bläulich unterlaufener Augenringe. Daher solltest du für diesen Fall auf Lippenstifte mit gelblichem Unterton zurückgreifen, damit er nicht zu blaustichig ist und somit keine Wirkung als Abdeckstift zeigt. Je grünlicher deine Augenringe sind, desto eher kannst du auch Lippenstifte mit blauem Unterton wählen.

Hast du dich für eine Farbe entschieden, trägst du den Lipstick mithilfe eines Pinsels unterhalb deiner Augen auf, tupfst ihn ein und überdeckst das Ganze dann mit Foundation. Die Augenringe verschwinden und du siehst wieder wach aus.

Wann sollte ich keinen roten Lippenstift tragen?

Wann und wo du einen roten Lippenstift trägst, ist in den meisten Fällen dir überlassen. Es gibt jedoch einige wenige Anlässe, bei denen du eher auf dezentere Farben zurückgreifen solltest. Das betrifft zum einen Termine auf Ämtern oder zum Fotografieren eines Bildes für offizielle Dokumente wie dem Ausweis. Knallige Lippen sind hier eher selten. Auch bei Hochzeiten solltest du sicherheitshalber auffällige Farben durch ruhigere Töne ersetzen, denn hier geht es schließlich um die Braut. Abgesehen davon kann es bei einigen Berufen schwierig werden, wenn du dort mit rotem Lippenstift erscheinst. Hier solltest du selbst einschätzen können, was angebracht ist.

