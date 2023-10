von Linda Shllaku Manche Maniküre-Trends sind totalausgefallen und auffällig. Es geht aber auch schlicht und elegant! Wir zeigen euch drei beliebte Trends, die sogar die Royals tragen (dürfen).

In ihrer Maniküre-Wahl sind die Royals um Kate und Meghan beschränkt. Ein auffälliges Muster oder ein verspieltes Orange? Nageltrends mitzumachen steht ganz hinten auf der Beauty-Agenda von Kate, Meghan oder Rania. Doch schaut man genau auf ihre manikürten Nägel, zeigt sich tatsächlich der eine oder andere Trend, den auch die Royals lieben.

Drei Maniküre-Trends, die auch die Royals lieben

1. Kate: Glass Nails

Natürliches Make-up, eine gut durchdachte Garderobe und eine klassische Haarfarbe gehören mittlerweile zum kleinen Einmaleins der Fashion- und Beauty-Trends. Was da nicht fehlen darf? Die darauf abgestimmte Maniküre. Kurze Nägel, eckig oder in eine leichte runde Form gefeilt, treffen auf eine hauchzarte Schicht von Klarlack und wirken im Licht so, wie Glas reflektiert. Auch Catherine, Princess of Wales, ist Fan der schlichten, aber luxuriösen Maniküre. Wichtiger als der klare Lack ist jedoch die Pflege des Nagelbetts, das Entfernen der Nagelhaut sowie das Peelen und Eincremen der Hände. Nur so kommt der makellose Look à la Kate wirklich zur Geltung.

Kate trägt ihre Nägel kurz und hält sie mit klarem Lack gepflegt. © Jacob King / Picture Alliance

2. Meghan: Oat Milk Nails

Sie sind gepflegt, zeitlos und klassisch zugleich: Die Hafermilch-Maniküre eroberte nicht nur die Nägel von Herzogin Meghan im Sturm. Durch ihre reduzierte, schlichte Farbwahl in milchigem Weiß mit einem Hauch von Hellbraun werden sie zur idealen Wahl für die alltägliche Maniküre. Praktisch: Kleine Makel oder Flecken werden durch den Farbnebel einfach überdeckt. Wer in das schlichte Farbspiel noch ein wenig Varianz mit hereinbringen mag, wählt eine French-Maniküre mit milchigem Tipp.

Herzogin Meghan setzt auf cremiges Weiß mit einer zarten Nuance von Braun. © Evan Agostini / Picture Alliance

3. Rania: Hailey-Bieber-Nails

Ist sie die eigentliche Erfinderin des beliebten Nageltrends von Hailey Bieber? Zumindest sah man Rania schon lange vor der Unternehmerin mit der beliebten, glänzenden Nagelfarbe. Zugegeben, vielleicht hat die Jordanierin nicht direkt zum Chrome-Puder gegriffen. Doch ihre Nägel funkeln und reflektieren mindestens genauso facettenreich im Licht. Das Finish kann mit Unterlack, einem leichten silbrig-glänzenden, braunen Ton als auch mit einem Überlack den idealen Glanz erhalten. Die Kombination der verschiedenen Lacke macht hier den Unterschied.

Königin Rania setzt auf eine chrome-ähnliche Maniküre. © KHALIL MAZRAAWI / Getty Images

lsh Brigitte