Leslie Clio Über die Wichtigkeit von Frauenvorbildern und Empowerment

Warum mehr Frauen Frauen supporten sollten? Das bespricht Sängerin Leslie Clio mit Redakteurin Lara Golombek in der neuen Folge GLOSSIP, dem GALA Beauty-Podcast.

Leslie Clio, 35, drückt sich von kleinauf durch die Musik aus. Zwischen Soul, Post-Punk und Trip-Hop hat sie ihr eigenes Genre, Soul-Pop, gefunden. Mit ihren Singles "Told You So" und "I Couldn't Care Less" gelang ihr 2013 der Durchbruch nachdem sie mit Künstlern wie Bosse und Marlon Roudette als Vorband auf Tournee ging. Anfang des Jahres dann ihr Comeback: Die Hamburgerin brachte im Februar ihr Album "Brave New Woman" heraus, mit welchem sie für mehr Frauensolidarität plädieren will.

Folge 1: Leslie Clio: Wie sie sich in einer männerdominierten Musikbranche durchsetzt

Sich niemals unterkriegen lassen und lieber den ehrlichen statt den einfachsten Weg gehen: Aussagen, die die Soul-Pop-Sängerin mit ihrem neuen Album "Brave New Woman" an alle Frauen richtet. Sie selbst war eine Einzelkämpferin – mit 17 Jahren lebte sie in ihrer ersten eigenen Wohnung und musste sich das Bild einer starken Frau selbst zusammenbauen. Doch welche Hürden musste sie auf ihrer Karriereleiter überwinden und welche Frauenidole halfen ihr dabei?

Je länger man lebt, desto stärker wird man.

Heute vertritt die 35-Jährige ein klares Mindset: Frauen sollten sich gegenseitig pushen und sich selbst treu bleiben. Nur so können sich im Musik-Business auch mehr Frauen durchsetzen und ihr Talent offenlegen. Leslie ist eine von denen, die es geschafft hat und nun einen weiteren Schritt in die richtige Richtung geht: Mit ihrem eigenen Label "House Of Clio" möchte sie Frauen empowern. Wie genau ihr das gelingt und welche Frauen die Songwriterin bis heute inspirieren, verrät sie in der neuen GLOSSIP-Folge.

