Sarina Nowak Ihr Weg von GNTM zum internationalen Model

Bei GNTM landet Sarina Nowak 2009 auf dem sechsten Platz. Seitdem ist für das Model viel passiert. BRIGTTE gibt einen Überblick.

Mit gerade einmal 16 Jahren nimmt Sarina Nowak, heute 28, an der Casting-Show Germany's Next Topmodel teil. Sie kann Heidi Klum, 48, lange von sich überzeugen und belegt sogar den sechsten Platz. Am Ende muss sie gehen, weil Heidi sie für zu sexy hielt. Für die 17. Staffel darf Sarina wieder an dem Format teilnehmen — dieses Mal allerdings nicht auf dem Laufsteg, sondern als Gast-Jurorin im Stuhl neben Heidi. Aus der jungen Kandidatin ist eine erwachsene und erfolgreiche Frau geworden. Was ist Sarinas Schlüssel zum Erfolg?

Sarina Nowak hält von Anfang an an ihrem Traum fest

Ihre Teilnahme bei GNTM bringt ihr zwar nicht den Titel ein, trotzdem wird Sarina bei der Agentur von Heidis Vater Günther Klum, 76, unter Vertrag genommen. Große Aufträge und Erfolg in der Fashion-Branche bleiben unter dem Management von ONEeins fab aus. Also nimmt Sarina ihre Arbeit selbst in die Hand – und wandert in die USA aus. Auch dort scheint sie zuerst wenig Erfolg zu haben. Immer wieder sei ihr gesagt worden, sie wäre "zu dick", um als Model zu arbeiten.

Ich habe gemerkt, dass [...] ich das so nicht mehr kann

Mit jahrelangen Diäten und harten Workout-Programmen macht die heute 28-Jährige nun Schluss. Im Interview mit GALA erzählt sie von dem hohen Druck, den die Branche auf sie ausübte: "So, wie ich jetzt bin, ist es mein natürlicher Körperbau. Davor habe ich immer abgenommen und mich gequält. Damals hatte ich auch Angst, zu Castings oder in die Agentur zu gehen. Ich habe immer versucht, meinen Körper zu verstecken."

Sie beginnt, sich ausgewogen zu ernähren – und postet schon wenig später stolz Fotos von ihren neuen Kurven auf Instagram. Von dort an geht es steil bergauf: Sie wird bei einer der renommiertesten Agenturen für Curvy-Models unter Vertrag genommen und läuft im Sommer 2018 für die Sports Illustrated in Miami über den Laufsteg.

Darum lebt Sarina jetzt in den USA

Ein wichtiger Grund für ihren Umzug in die USA: Dort sei der Markt für Plus-Size-Models viel größer als in Deutschland, weiß Sarina. Damit hat sie Recht – und wie! Mit seiner Kampagne für Forever21 schafft es das Model auf die Leinwände am Times-Square.

Ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere: Khloé Kardashian, 37, wird auf sie aufmerksam und bucht sie für ihre Brand Good American. Sarina darf neben der Unternehmerin selbst modeln, die sich mit ihrer Marke für die Akzeptanz aller Körperformen und Kleidungsgrößen stark macht. Ein tolles Zeichen – und Erfolg auf ganzer Linie.

Sie kann schon jetzt auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken

Vom Size-Zero-Model zur Curvy-Frau: Sarina Nowak hat eine beeindruckende Verwandlung hingelegt. Mit ihrer Arbeit zeigt sie, dass natürlich auch kurvige Frauen Erfolg als Model haben können. Wo als schlankes Model die großen Jobs ausgeblieben sind, reißen sich jetzt die Kund:innen und Marken um die 28-Jährige. Nicht nur in der Fashion-Branche macht sich Sarina einen Namen: 2018 landet ihr erstes Buch, "Curvy", auf Platz 40 der Spiegel-Bestsellerliste.

Sarina Nowak und David Vincour verzaubern das Publikum bei "Dancing on Ice". © Future Image / imago images

Als Teilnehmerin bei "Dancing on Ice" belegt sie den dritten Platz, entwirft mit AboutYou ihre eigene Fashion-Kollektion, ist Cover-Girl für das Magazin the Curvy Magazine und versucht, sich als Schauspielerin am Theater einen Namen zu machen. 2021 schließt sie die "Tom Todoroff Conservatory"-Schauspielschule in New York ab. Und auch als Model läuft's: Khloés Schwester Kim scheint Gefallen an Sarina gefunden zu haben – und bucht sie für ihre Marke Skims. Respekt, denn: Wer kann schon von sich behaupten, bei den Kardashians so viel Anklang zu finden?

So geht es für sie weiter

Derzeit lebt Sarina in Los Angeles und New York. Ob die schöne Blondine immer noch mit ihrem Freund Dynamo Lewis zusammen ist, ist unklar. Im Frühling 2021 kommen erste Spekulationen um eine mögliche Hochzeit auf – was wirklich dahinter steckt, hat Sarina bis heute nicht verraten. Es bleibt also spannend um die Power-Frau!

Dieser Artikel ist zuerst auf GALA.de erschienen.