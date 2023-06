von Linda Shllaku Lust auf eine Typveränderung in Richtung Skandinavien? Nichts leichter als das! Dafür braucht ihr ab jetzt nur eure Haarlinie, die ein frisches Update erhält.

Ein unglaubliches Maß an Stilbewusstsein trifft auf atemberaubende Schönheit — fast schon frech, wirken sie ganz natürlich, drängen sich denen, die sie betrachten, subtil auf. Die Rede ist von Skandinavier:innen, sie können — überspitzt — alles tragen, alles machen und sehen dennoch wunderschön und dabei lässig aus. Ein weiteres ihrer Geheimnisse ist nun gelüftet. Liegt ihr natürlicher Charme an ihren Haarlinien? Könnte man meinen, schaut man sich den neusten Trend auf TikTok an.

Scandinavian Hairline: Der Farb-Trend für den Haaransatz

Ein frischer Gesichtsausdruck als auch Lebendigkeit kommen vor allem durch den skandinavischen Trend zustande. Das, was vor allem viele blonde Skandinavier:innen von Natur aus haben, wird nun mit einem Besuch beim Friseur nachgeeifert. Anders als bei Strähnen, wird der komplette Gesichtsrahmen; sprich die Babyhärchen und alles, was dazwischen ist; in ein helles, kühles Blond getaucht. Begehrt sind vor allem Weiß- oder Platinblond. Diese bringen das Gesicht zum Strahlen und öffnen den Blick.

So bekommt ihr den Style auf die Haare

Das Färben überlässt man am besten einem Profi. Friseur:innen wissen ganz genau, wie sie die Blondierung mischen und wie lange sie letztendlich im Haar verweilt! Bleibt Wasserstoffperoxid zu lange im Haar, kann dieses schneller brechen als gedacht. Ist die Ausgangshaarfarbe Braun, lohnt es, das dunkle Haar zunächst zu strähnen, das kann ein paar Sitzungen dauern, da das dunkle Pigment dem Haar entzogen wird. Zum gesträhnten Haar wirkt die ergänzende Haarlinie besonders natürlich. Wichtig: Nach dem Blondieren die Pflege mit hydrierenden Masken und Kuren nicht vergessen! Ein Silbershampoo sorgt am Ende für ein noch kühleres Finish, fast direkt wie aus Skandinavien.