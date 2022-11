Diese Aktfotos zeigen, wie schön natürliche Frauenkörper sind

Sie wollten ein Statement gegen das vorherrschende Schönheitsideal setzen und das ist ihnen gelungen: Die Fotografen Katy Kessler und Matt Blum fotografierten für ihr beeindruckendes "Nu Project" Frauen aus aller Welt. Ohne Photoshop, ohne Tricksereien: Einfach Frauen, die ihre Körper zeigen, mit allen Merkmalen und Besonderheiten, entspannt und gut gelaunt bei sich zu Hause. Professionelle Models sind nicht erwünscht, alle Teilnehmerinnen sind Freiwillige, die sich über das Netz bei den Fotografen gemeldet haben. "Wer an einer Fotosession teilnimmt, bekommt hinterher die Bilddateien, das war's. Die Teilnahme ist komplett freiwillig", erzählt Katy Kessler auf BRIGITTE-Nachfrage. Das Ergebnis: Natürliche, authentische Portraits von Menschen, denen egal ist, ob vielleicht mal eine Falte oder ein Pölsterchen zu sehen sind.Das Ergebnis war überwältigend und das "Nu Project"-Fotobuch ein Riesenhit. Schon bald häuften sich bei den beiden die Anfragen, ihre Serie fortzusetzen. Eine Bitte, der Katy und Matt nur zu gerne nachkamen und mit ihrem Fotoprojekt nach Europa reisten. Demnächst erscheint ein zweiter "Nu Project"-Fotoband (den ihr hier schon vorbestellen könnt ), aber damit nicht genug: Matt und Katy rufen auch dazu auf, sich über Social Media zu beteiligen. Jeder, der Lust hat mitzumachen, kann ein Selfie von sich auf Facebook, Twitter oder Instagram posten - über den Hashtag #TheNuProject bilden die Bilder dann ein weiteres Gesamtkunstwerk, das zeigt, wie unterschiedlich und doch wunderbar Frauenkörper sind (Achtung: Genitalien und Brustwarzen sind auf Facebook nicht gestattet, was bei der Pose bedacht werden muss).Ob nun auf Social-Media oder in den Bildbänden: Die Aufnahmen vom "Nu Project" sind immer wieder sehenswert und führen vor, wie absurd die Vorstellung von der einen, "perfekten Bikinifigur" ist.