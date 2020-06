Aline Bachmann: Starkes Zeichen gegen Bodyshaming

Aline Bachmann hat sich stark verändert, seit sie 2013 Kandidatin bei DSDS war. Die Dresdnerin wog damals 196 Kilo - nun sind es nur noch 89 Kilo, die sie auf die Waage bringt. Ein so starker Gewichtsverlust bringt natürlich mit sich, dass Bachmann nun viel überschüssiges Hautgewebe hat, das ihr nun verächtliche Blicke einbringt. Mutig ist sie nun in die Offensive gegangen: Mitten in einer Menschenmenge zeigte sie ihren Körper, so wie er nun aussieht - und für den sie sich auf gar keinen Fall schämen muss. Im Video von RTL.de seht ihr, welche Botschaft sie all denen mitteilen möchte, die ihr jetzt verächtliche Blicke schenken.

Verwendete Quelle: RTL.de