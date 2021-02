Das gucken wir uns von der Power-Blondine ab

Curvy Model Angelina Kirsch ist für ihre positive Art bekannt. Mit diesem besonderen Post streut sie nun Selbstliebe auf Instagram.

"Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?" – Eine Frage, die sich viele von uns am liebsten gar nicht stellen würden. Aus Angst, Scham oder Unwohlsein. Aber wisst ihr was, das muss so nicht sein. Ganz im Gegenteil. Darüber schreibt auch Curvy Model Angelina Kirsch in ihrem neusten Instagram-Post.

Angelina Kirsch: Dellen, Polster, Selbstbräunerflecken

Ehrlich und authentisch: Genauso kennen wir die schöne Blondine Angelina Kirsch. Das selbstbewusste Model spricht auf seinem Instagram-Account immer wieder darüber, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Und bevor das klappt, müssen wir erstmal genauer hinsehen.

Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Ich sehe hier und da ein paar Falten und Dellen, ein Pölsterchen hier, ein paar Selbstbräunerflecken da ...

Klar, jede von uns sieht anders aus, aber wenn wir ehrlich sind, dann hat doch jede von uns vermeintliche Problemzonen, die er oder sie am liebsten ausradieren würde. Damit ist es allerdings nicht getan – denn ist das eine Problem weg, dann finden wir garantiert ein neues. Es geht vielmehr darum, sich und seinen Körper anzunehmen.

Erst, wenn wir unseren Körper mit allem annehmen, was ihn ausmacht, können wir wirklich sehen, was uns der Spiegel zeigt: Einzigartige Schönheit, die von innen kommt! Nehmt euch die Zeit und erkennt euch selbst.

Eine wichtige Message, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Die Worte der 32-Jährigen bewegen viel, vor allem in ihren Followern. Jemand kommentiert: "Unser Körper ist nicht dafür da, um schön auszusehen. Er trägt uns durch dieses wundervolle Leben und gibt jeden Tag sein Bestes für uns. Diese Welt ist so oberflächlich geworden und viele Menschen und schon Jugendliche werden schwer krank, weil sie nur auf ihr Äußeres fokussiert sind. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du hier so unglaublich wichtige Arbeit leistest."

Wann habt ihr euch das letzte Mal Zeit genommen, um eurem Körper dankbar zu sein? Dankbar für das, was er jeden Tag leistet – körperlich und geistig. Vermutlich ist das schon viiiiel zu lange her. Also wisst ihr, was zu tun ist ...