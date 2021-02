Sie zeigt sich mit fünf Kilo mehr und Falten am Bauch

Cathy Hummels sorgte mit ihrem Gewicht immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt zeigt sie auf Instagram ihre Bauchfalten und erklärt, dass ihr fünf Kilo mehr pure Lebensfreude bringen.

Immer wieder thematisiert Cathy Hummels, 33, ihr Gewicht auf Instagram. Die Moderatorin gab zu, während ihrer Jugend unter einer Essstörung gelitten zu haben und erzählt in ihrem Buch auch von Depressionen und Selbstzweifeln. Umso erfreulicher ist deswegen ihr neuester Post: "Happiness is my filter", schreibt sie zu einem Foto, das sie nur in einem roten Badeanzug und rot-weißen Kniestrümpfen auf einer Mauer sitzend zeigt. "Achja plus Lebensfreude gemessen in 5 kg plus & dadurch mehr Falten am Bauch."

Cathy Hummels: Sie zeigt Falten am Bauch auf Instagram

Diese zeigt sie stolz in einer Insta-Story. Die Mutter des dreijährigen Ludwig filmt ihren Bauch und die kleinen Hautröllchen, die sich im Sitzen bilden: "Ganz genau, das ist Haut. Und ich bin voll stolz drauf, weil da war mal Ludwig drin. No Body-Shaming." Dass die Frau von Fußballer Mats Hummels trotzdem noch sehr schlank ist, ist ihr bewusst. "Wenn ich stehe, dann ist es eigentlich ganz gut", fügt sie hinzu.

"Gewicht spielt keine Rolle", finden die Follower

Dass Cathy die Lebensfreude anzusehen ist, findet auch der Großteil ihrer Follower. Unter dem Post hagelt es Lob und Komplimente, über die paar Falten sollte sich Cathy keine Sorgen machen, finden die Fans. "Wenn man so ein hübsches Mädchen ist, kann man die paar Minifalten doch wirklich ignorieren. Du bist gut so wie du bist", schreibt eine Userin. Eine andere sieht es etwas kritischer und findet, dass "Gewicht wirklich keine Rolle spielt".

Cathy Hummels zeigt auf Instagram stolz ihre Hautröllchen. © cathyhummels / Instagram

Cathy setzt das viel wichtigere Statement mit den Hashtags, die sie unter den Post setzt: "Liebe deinen Körper" und "perfekt unperfekt". Zwei Ansagen, die wichtiger sind als jede Gewichtsangabe!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.