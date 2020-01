Frauen ab 50: Pedro Oliveira zeigt die Schönheit im Alter

"Zuallererst liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Schönheit kommt von innen. Wir entwickeln uns und unsere Körper entwickeln sich auch. Diese Besessenheit jung auszusehen, ist nicht gesund ... oder real. Wir haben von den Medien diktiert bekommen, dass wir einem gewissen Standard folgen sollen, was wir blind tun – und werden so einer Gehirnwäsche unterzogen. Aber am Ende des Tages ist Schönheit das, was wir daraus machen. Wenn du zum Beispiel das Lächeln von jemandem betrachtest und die Person mit ihren Augen lächelt, ist es egal, ob sie Falten hat oder nicht, die Augen sind das, was zählt, findest du nicht?", sagte die Schauspielerin und Lehrerin zum Thema Alter und Schönheit.