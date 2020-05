Stars auf Diät: Der große Vorher-Nachher-Vergleich

... denn der 40-Jährige hat ordentlich abgenommen. Satte 43 Kilo sind in gerade einmal vier Monaten gepurzelt. Geschafft hat er das mit einer strengen Ernährungsumstellung und viel Sport. So schreibt er alles auf, was er am Tag zu sich nimmt und investiert täglich rund 45 Minuten für das Erstellen von Einkaufslisten und die Planung seiner Mahlzeiten.

Leicht fällt ihm das trotz seines Diät-Erfolges allerdings nicht. Im Interview mit 'Bild am Sonntag' erklärt Sachs: "Ich habe Angst davor, wieder zuzunehmen. Natürlich nicht immer, das kommt in Schüben. Dazu die dauernde Konfrontation mit Essen, die ich eigentlich nicht will."