Selbstbewusstsein: Warum wir strahlen, wenn wir zu uns selber stehen

Wer jedem Trend folgt ist basic, wer an Altem festhält umodern... Manchmal ist es schwer, bei der Kleiderwahl selbstbewusst zu bleiben. Wir verraten, warum wir anfangen zu strahlen, sobald wir zu uns selber stehen und tragen, was wir wollen. von Alenka Jepsen

Social Media kann ganz schön brutal sein – auch unbewusst. Körperformen werden zum Trend gemacht, jeder sieht top aus und irgendwie wird uns immer eingetrichtert, was wir alles falsch machen und dringend ändern sollten. Wie wir uns zu kleiden oder schminken haben, was gerade No-Go ist und welches Teil alle stylischen Leute jetzt tragen. Ständig tauchen neue Trends auf, weitere Empfehlungen und Tipps, dieses eine Produkt, das unser Leben verändern wird – auch wenn jenes Produkt tagtäglich wechselt?!

Die Substanz hinter dem was wir sehen, hinterfragen wir viel zu selten. Wir denken immer, dass wir davon nicht betroffen sind, dabei ist es heute fast unumgänglich, nicht von sozialen Netzwerken beeinflusst zu werden. Das liegt daran, dass diese sich so stark in unseren Alltag integriert haben, dass deren dauerhafte Reizüberflutung für uns zur Normalität geworden ist. Wie sollen wir also nicht anfällig werden? Trends sind ständig im Wandel, was bleibt ist aber unsere Persönlichkeit und unsere Individualität. Bei der ganzen Schnelllebigkeit ist es nicht immer leicht, mit sich selber zufrieden zu sein. Und sich nicht anzuzweifeln.

Nicht jedem Trend folgen ist trendig – oder?

Und dabei können wir bei dem ganzen Kommen und Gehen nur eine Sache wirklich falsch machen, nämlich nicht auf uns selber zu hören. Viel mehr geht es nämlich darum, dass wir für uns persönlich entscheiden, bei welchem Trend wir mitziehen oder eben nicht. Und die Erkenntnis, dass keins von beidem schlimm ist! Nicht jedem Trend hinterherzulaufen beweist Selbstbewusstsein. Und einen neuen zu wagen, wenn man denn will, genauso. Viel mehr geht es bei Selbstbewusstsein nämlich darum, dass wir mehr zu uns selber stehen und auf uns selbst vertrauen.

Die Skinny Jeans ist das perfekte Bespiel. Während wir sie vor fünf Jahren noch tagtäglich getragen haben, gilt sie inzwischen eher als out und verkümmert in den Tiefen einiger Kleiderschränke… Sie ist der Beweis dafür, wie sich die Modewelt bewegt – und eben zurückbewegt. Warum also nicht darüber stehen und dem dem eigenen Geschmack treu bleiben, indem man verzichtet? Im Endeffekt können wir dann, wenn etwas sein Comeback feiert, das wir gar nicht erst zu tragen aufgehört haben, sogar sagen: „Hey, ich hab’s auch vorher schon getragen!“.

Selbstbewusstsein durch Selbstliebe

Uns wird immer gesagt was wir falsch machen, egal was wir machen. Diese Tatsache sollten wir uns viel öfter vor Augen rufen, denn sie ist nur ein weiterer Grund, warum wir uns viel stärker von Äußerem lösen sollten und auf unser Inneres hören. Wir werden es ohnehin nie jedem recht machen können, warum also nicht einfach das tun, was uns glücklich macht und es uns selber recht machen?

Meine Erkenntnis: Es geht um mich

Als Teenager hatte ich immer Angst davor, mich so anzuziehen, wie ich gerne würde. Mit dem Alter habe ich dann Spaß daran gefunden, auffällige Kleidung zu kaufen und gemerkt, dass wenn ich einfach trage worauf ICH Lust habe, ich mich damit besser fühle, egal wie oft es von Außen kommentiert wird. Wenn ich mir heute alte Bilder von mir anschaue, schwirren nicht selten Frage in meinem Kopf wie: "Wie bin ich denn rumgelaufen? Wie konnte ich so rausgehen? Was habe ich mir dabei nur gedacht?“.

In dem Moment habe ich mich toll gefühlt. Und genau darum sollte es doch gehen.

Mode soll Spaß machen. Sich zu stylen soll Spaß machen, oder es eben nicht zu tun. Hauptsache wir tragen das, worin wir uns gut fühlen und befreien uns von Zwängen. Das Beste, was du tragen kannst, ist alles, was du mit Selbstbewusstsein trägst. Alles, worin du dich gut und schön fühlst. Das gilt übrigens auch für jeden anderen Lebensbereich, nicht nur Mode. Zu sich selber zu stehen tut gut und ist gesund. Und wir sollten es viel mehr tun!